Лейла Фазлеева: надо называть турниры именами героев Великой Победы

Прошедший год можно признать успешным, в наступающий смотрим с оптимизмом

. Фото: Динар Фатыхов

В Поволжской академии спорта прошла итоговая коллегия Министерства спорта Татарстана с участием специально прилетевшей в Казань Елены Вяльбе, президента Федерации лыжных гонок России. Итоги прошедшего года признаны успешными, в наступившем есть надежда на возвращение российских спортсменов на международные старты. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Строительство спортивных объектов проходит в режиме нон-стоп

Спортивное министерство Татарстана демонстрирует чудеса изворотливости в период, когда эта отрасль была лишена едва ли не двух главных показателей своей деятельности — участия и проведения международных стартов. С одной стороны, подсобило руководство страны — с проведением в Казани Игр стран БРИКС и «Игр будущего», формат которых столица Татарстана освоила достаточно легко. В итоге парижские Олимпиада и Паралимпиада, где не было ни одного татарстанца, даже не вспоминались министром спорта Владимиром Леоновым ни в ходе торжественной церемонии «Спортсмен года», завершавшей прошлый год, ни на итоговой коллегии министерства. Их как бы и не было.

С другой стороны, появилась возможность перестроить деятельность спортивного ведомства, сделав акцент на нескольких обстоятельствах, которые забываются из-за текучки. Это строительство новых и ремонт уже имеющихся объектов, часть работы в рамках этой задачи была приурочена к проведению Игр стран БРИКС. Само строительство идет в режиме нон-стоп, и Леонов уже неоднократно делал упор на то, что сейчас в ходу частно-государственное партнерство.

Третий аспект — увеличение количества занимающихся спортом: по словам министра, их 65,8% от общего числа жителей республики. Ежедневно разными видами могут заниматься 330 тысяч человек, по этим показателям Татарстан занимает первое место в своем округе и четвертое по России. Продолжалось строительство спортивных сооружений — их количество увеличилось в республике еще на 125 единиц, что составило к настоящему времени 12 тысяч.

Владимир Леонов охарактеризовал 2024-й как один из лучших с точки зрения капитальных вложений в инфраструктуру. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Владимир Леонов, который уже 10 лет руководит Министерством спорта, поделив этот отрезок времени на пять лет Министерства спорта и молодежи и пять лет только спорта, охарактеризовал 2024-й как один из лучших с точки зрения капитальных вложений в инфраструктуру. Что, наверное, логично. Теперь становится понятно, куда ушли средства, сэкономленные на командировочных на отмененные международные старты. В чем-то ситуация напомнила коронавирусный год, когда тренеры-общественники по хоккею рассказывали, что получили премии за сезон, отмененный из-за пандемии. Не проводя игр и тренировок, они тем самым сэкономили средства на оплату ЖКХ, которые и были выплачены в качестве премиальных.



«В марте завершится строительство сразу пяти центров настольного тенниса»

Также Леонов анонсировал завершение строительства сразу пяти центров настольного тенниса. Это один из этапов сотрудничества с Федерацией настольного тенниса России, пиком которого станет, по-видимому, чемпионат страны. Сам министр спорта не анонсировал его до сих пор, но на сайте национальной федерации уже стоит проведение чемпионата в Казани с 16 по 24 марта. В таком же режиме мы проводим строительство центра фехтования, и в каждом из этих случаев следует выразить особую благодарность нашим партнерам — президенту Федерации настольного тенниса России Александру Бабакову и Алишеру Усманову. Само собой, огромная благодарность раису Татарстана, правительству республики, которые финансировали модернизацию наших основных объектов перед проведением Игр стран БРИКС.

Собравшиеся активно аплодировали Леонову, тем более что во многом названное им было и частью заслуг спортивного сообщества республики. Что любопытно, о взаимоотношениях в коллективе зачастую многое можно узнать не только по тому, как он работает, но и как проводит свободное время.

В этом плане спортивная отрасль Татарстана едва ли не образцово-показательная. Представители футбольного сообщества — что из профессионального «Рубина» в лице генерального директора Александра Айбатова и одного из руководителей клубной академии Андрея Князева, что руководство республиканской федерации Александр Гусев с Радиком Ахмадуллиным, что футбольная общественность во главе с Дамиром Каюмовым и Ко — все держались кучно, как будто год не виделись. Так же и «водоплавающие» во главе с президентом СК «Синтез» Иреком Зиннуровым, представители «травяного» хоккея. Шумно радовались за коллег, отмеченных по итогам года: футболиста Ильгиза Фахриева, директора РСШОР «Динамо» Рафиса Насырова, в прошлом прославленного хоккеиста на траве...

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но настоящих оваций заслужил тот, кто не смог прийти на коллегию и, честно говоря, уже года три как выпал из спортивного сообщества. Это известный регбист, кстати, один из наставников, причастный к появлению такого таланта, как Герман Давыдов, нынешний капитан «Стрелы-Ак Барс».

Казанский регбист отправился на СВО с первых дней ее начала

Самих «стрелков» сейчас не было видно. Они как удостоились на премии «Спортсмен года» почетных наград, которые вместе с Давыдовым получал Виталий Живатов, так и затаились в предсезонной подготовке. Скорее всего, им еще предстоит торжественная встреча с раисом республики в рамках празднования золотых медалей в чемпионате по регби-7. Но без упоминания мастеров овального мяча не обошлось и сейчас — это регбист Павел Калашкин, защищавший интересы нашей родины на СВО, сейчас находящийся на реабилитации. Собравшиеся встали, в едином порыве аплодируя тому, кто входит в число героев нашего времени.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем, кто сейчас находится на СВО и кто уже пришел, получив тяжелые увечья, было посвящено и выступление Тимура Садриева. Он главный тренер и инициатор создания детских команд по адаптивному хоккею в Татарстане. Их количество перевалило за десяток, самих видов хоккея пока три: слэдж-хоккей, на который Садриев больше всего рассчитывает в плане выступления на Паралимпиаде, плюс хоккей для незрячих и специальный хоккей для людей с ментальными проблемами.

Кстати, есть еще хоккей для слабослышащих, для которых есть свои международные старты — Сурдлимпиада. Помнится, что Казань становилась хозяйкой одного из чемпионатов страны лет семь назад. Садриев в своем выступлении сделал упор на бывших бойцов СВО, тренирующихся в команде по слэдж-хоккею. В этом отношении им есть на кого равняться — команда по баскетболу на колясках «Крылья Барса» была отмечена министром спорта Леоновым в его речи, а один из наставников команды — Наталья Кулешова вошла в число награжденных по итогам коллегии.

Тем, кто сейчас находится на СВО и кто уже пришел, получив тяжелые увечья, было посвящено и выступление Тимура Садриева. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сроки проведения коллегии подгадали под приезд Вяльбе?

Сам антураж коллегии во многом уступал прошлым, когда в Казань приезжали действующие министры спорта, будь то Павел Колобков или Олег Матыцин. Но традиционную выставку все-таки организовали. В частности, стендом на ней был представлен спортивный клуб СИНТЕЗ. Для посетителей выставили трофеи ватерполистов, завоеванные в последние годы. На мониторе транслировался ролик, посвященный 50-летию клуба.

предоставлено СК «Синтез»

Главной приглашенной звездой оказалась Елена Вяльбе. Это неудивительно, поскольку сейчас в Казани проходит пятый этап Кубка России, в расписании которого в пятницу не было стартов. Не удивимся, если само время проведения пятого этапа в Казани согласовывалось с учетом, чтобы могла присутствовать Елена Валерьевна, которую собравшиеся встретили аплодисментами.



Главной приглашенной звездой оказалась Елена Вяльбе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вице-премьер правительства Татарстана Лейла Фазлеева подбросила собравшимся здравую идею об увековечении героев Великой Отечественной войны, 80-летие Победы в которой будет отмечаться в нынешнем мае, — через проведение турниров имени спортсменов-фронтовиков. В республиканском хоккее на траве был Насых Абдулхаков, судивший игры московской Олимпиады, скромный герой Великой Отечественной. В баскетболе — тренер Нина Савощенко, чье имя знают все меньше и меньше казанцев. Сегодня скончался один из тех, кто ее знал лично, — Валерий Колесников, многолетний начальник команды УНИКС. В одном ряду с героями прошлого — казанский пловец Дмитрий Усов, погибший на СВО в 2022 году.

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