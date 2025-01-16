Офис «Автоградбанка» в Казани достался автогонщику

Здание в центре города продано на торгах вдвое дороже начальной цены

Фото: Елизавета Пуншева

Казанский девелопер Марат Князев стал победителем торгов по продаже четырехэтажного здания на ул. Щепкина, 2/27 в Казани. Оно было выставлено на аукцион в целях погашения долгов перед кредиторами прежнего владельца объекта — разорившего челнинского «Автоградбанка». Актив вызвал серьезный интерес. Как сообщили в Российском аукционном доме (РАД), предприниматель боролся за недвижимость с еще 16-ю претендентами. В результате цена лота выросла более чем вдвое — с 109,68 до 252,27 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Здание банка в Челнах покупателя не нашло

Известно, что новому владельцу здания 28 лет. Он зарегистрирован как ИП в сфере аренды и управления недвижимым имуществом в октябре 2022 года. По информации Федерации автоспорта РТ, Марат Князев — автогонщик, кандидат в мастера спорта РФ. По некоторым данным, он приходится сыном бенефициару казанского ООО «Инвест недвижимость» Олегу Князеву.

В РАД связывают высокий спрос на актив с тем, что недвижимость располагается в центре города — недалеко от станции метро «Площадь Тукая», в пешей доступности от большинства достопримечательностей столицы Татарстана. Площадь дома превышает 1,1 тыс. кв. м. В состав лота входит также земельный участок в шесть соток, на котором также обустроена собственная парковка на 12 мест. Покупателей не смутили ограничения, вызванные тем, что объект находится в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой исторического центра города Казани XI–XVIII веков».

Казанское здание «Автоградбанка» стало самым дорогим среди семи реализованных на торгах 14 января объектов. Ранее предполагалось, что основную выручку от продажи недвижимости принесет центральный офис кредитной организации, находящийся в Набережных Челнах на ул. Хасана Туфана, 43: объект площадью 7,5 тыс. кв. м выставлялся за 326,6 млн рублей. Однако, судя по отчету ликвидатора — Агентства по страхованию вкладов (АСВ), — покупателей на него не нашлось.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Сделка с казанской недвижимостью банкрота позволит существенно пополнить конкурсную массу «Автоградбанка» и продвинуться в погашении его долгов перед его 653 кредиторами. Обязательства перед ними по итогам закрытия реестра в октябре достигали 6,068 млрд руб. Но к настоящему времени эта сумма сократилась более чем на треть — на 2,178 млрд рублей — за счет выплат страховки вкладчикам. К декабрю прошлого года конкурсная масса была сформирована в размере 5,342 млрд рублей. АСВ рассчитывает в начале февраля 2025 года расплатиться с основной частью кредиторов, в том числе третьей очереди, — на 70%.

«Однозначно какие-то нарушения законодательства были»

Напомним, «Автоградбанк» был лишен лицензии Центробанка РФ 17 июня 2024 года. 15 августа 2024 года Арбитражный суд Татарстана признал организацию банкротом и постановил ликвидировать ее.

Кредитная организация занимала 218-е место в банковской системе России. Последние несколько лет банк действительно нес убытки. В 2019-м они составили 23,4 млн рублей, в 2020-м — 58,2 млн, 2021-м — всего 42 тыс. рублей, а в 2023-м — 57,9 млн. Капитал кредитной организации на начало 2024-го оценивался в 549,5 млн рублей.

— Однозначно какие-то нарушения законодательства были, но какие именно, в каком масштабе и как долго это продолжалось — абсолютно непонятно. Но для Центрального банка это достаточно распространенный повод для отзыва лицензии. То есть большая часть лицензий, которые отзываются у банков, они отзываются примерно по тем же самым основаниям. Это либо нарушение нормативов, либо нарушение законодательства. Ничего более конкретного пока сказать невозможно, — комментировал ситуацию «Реальному времени» доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох.

В августе 2024-го Арбитражный суд Татарстана постановил ликвидировать «Автоградбанк», назначив Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ликвидатором. Несмотря на попытки руководства банка привлечь ВТБ и инвесторов для санации, суд принял решение о ликвидации, что может затронуть права председателя совета директоров банка Павла Сигала.