Атака на склады Wildberries обойдется компании в 50 млрд

Компания лишилась около 350 тыс. кв. м площадей

Фото: Динар Фатыхов

По оценкам консультантов по недвижимости, атака беспилотников на логистические центры Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области могла лишить компанию около 350 тыс. кв. м складских помещений. Это примерно 7% от всех мощностей маркетплейса, подсчитали эксперты.

— Стоимость самих логопарков превышает 20 млрд руб., но с учетом оборудования и находившихся на объектах товарных запасов общий ущерб может достигать 50 млрд руб., — передают слова экспертов «Ведомости».

Восстановление инфраструктуры займет от одного до двух лет, полагают собеседники издания. В Wildberries отказались комментировать эти оценки.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отметил, что точную сумму ущерба можно будет назвать только после технической экспертизы. Если склады были застрахованы от падения обломков БПЛА, часть потерь удастся компенсировать.

Наиболее существенные потери для Wildberries, по мнению Ванчугова, будут связаны не столько с повреждением самого складского комплекса, сколько с нарушением логистических процессов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— В ближайшие две — четыре недели компания будет перераспределять товары в другие центры, что может вызвать задержки доставки и увеличить расходы на перевозку как минимум вдвое, — рассказывает Ванчугов.

Ранее основатель Wildberries Татьяна Ким пообещала помочь семьям погибших и оказать всю необходимую поддержку пострадавшим.

Вадим Вахрушев