Арбитражный суд Татарстана ликвидировал челнинский «Автоградбанк»

Фото: Елизавета Пуншева

Арбитражный суд Татарстана сегодня постановил ликвидировать челнинский «Автоградбанк», назначив Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заняться устранением. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Дирекция «Автоградбанка» обращалась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой разрешить санацию банка. В письме, направленном в ЦБ, говорится, что в санации готов принять участие Банк ВТБ, а также инвесторы.

На заседание Арбитражного суда по делу финучреждения явился председатель совета директоров банка Павел Сигал, который выступил с ходатайством об участии в процессе. По его словам, решение может затронуть и его права.

Напомним, что в июне 2024 года Банк России отозвал лицензию у челнинского АО. Ранее кредитная организация занимала 218-е место в банковской системе России. Последние пять лет банк, действительно, нес убытки. В 2019-м они составили 23,4 млн рублей, в 2020-м — 58,2 млн, 2021-м — всего 42 тыс. рублей, а в 2023-м — 57,9 млн.

Стоит заметить, что информации за 2022-й нет. Капитал кредитной организации на начало 2024-го оценивался в 549,5 млн рублей. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина