Замена Миллеру, дубль Барабанова и неожиданный дефицит: как «Ак Барс» разгромил «Амур» в Хабаровске

Продлили победную серию до трех матчей подряд

«Ак Барс» обыграл в Хабаровске «Амур» со счетом 4:1 и продлил победную серию в чемпионате до трех матчей подряд. Как команда Анвара Гатиятулина стартовала в выездной серии на Дальнем Востоке — в материале «Реального времени».

Дефицит центрфорвардов

У тренерского штаба «Ак Барса» возникли серьезные проблемы с составом перед выездной серией на Дальнем Востоке. Из-за травм команда лишилась сразу нескольких ведущих хоккеистов. В частности, в списке травмированных на сегодня находятся защитник Митчелл Миллер, а также форварды Илья Сафонов и Егор Бабенко. До сих пор продолжает восстанавливаться канадский новичок «барсов» Эрик О’Делл.

Особенно страдает центральная атакующая ось команды. Сафонов, Бабенко и О’Делл — центрфорварды, и, по сути, «Ак Барс» остался с одним опытным центром — Кириллом Семеновым. В связи с этим тренер казанцев Анвар Гатиятулин второй матч подряд вынужден переводить номинально крайнего нападающего Егора Коршкова «центрить» во второе звено. Определенный опыт игры на этой позиции у форварда имеется, правда, еще в детском хоккее.

Между тем дальневосточная выездная серия должна стать важнейшей для Коршкова. Летний новичок казанцев все никак не вернет свою прошлогоднюю форму. В Казань хоккеист приезжал в ранге лучшего бомбардира «Амура», однако в команде Гатиятулина потерялся. Сейчас безголевая серия Егора составляет уже 15 матчей.

В отсутствие Сафонова тренеры дали возможность Коршкову сыграть в звене с самым результативным игроком команды Александром Барабановым и лучшим снайпером «барсов» Артемом Галимовым. С «Барысом» новый центрфорвард отметился двумя ассистами, а в первом матче в Хабаровске — одной голевой передачей. А его звено, в частности Барабанов, забросило две шайбы в ворота «Амура».

— Иногда меняем Егора Коршкова и Артема Галимова. При вбрасываниях обращаем внимание на детали, отрабатываем на тренировках этот компонент. Выправить можно только через работу, будем заниматься. Важно, чтобы Егор приносил как можно больше пользы команде. Ищем варианты, на какой позиции ему это удастся лучше всего, — высказался об игре Коршкова рулевой «Ак Барса» Гатиятулин.

Пустозеров уже приносит пользу

Зато отличился дебютным голом за «Ак Барс» Алексей Пустозеров. Форвард был приобретен у «Салавата Юлаева» в дедлайн трансферов в декабре и проводил свой второй матч за казанцев. Игра получилась для нападающего успешной, в раздевалке по окончании встречи хоккеисту даже вручили почетную тюбетейку победителя в номинации лучшего игрока «барсов».

Голевой момент пришелся из ниоткуда, хотя вытекал из хода поединка. В первом периоде «Ак Барс» был объективно лучше своего соперника. Уже на стартовых секундах встречи казанцы могли открыть счет, но Ник Петан угодил в штангу из выгодной ситуации. Имел неплохой момент Константин Лучевников, проход которого остановил щитками вратарь хозяев Дамир Шаймарданов.

А вот в концовке периода уроженец Уфы спасти свою команду уже не сумел. Никита Дыняк втащил шайбу в зону хабаровчан, выдал пас из-за ворот на пятак «Амура», откуда Пустозеров забросил ее в сетку — 1:0.

После игры выступление новичка оценил тренер «Ак Барса» Гатиятулин, в очередной раз подчеркнув, что знает о способностях хоккеиста.

— Рад за Алексея, этот гол придаст ему еще больше уверенности. Когда мы его брали, то понимали, какого уровня этот игрок. Хорошо проявил себя в КХЛ, но давно не было практики. Гол прибавит ему уверенности, — сказал Гатиятулин.

Князев продлил результативную серию

Во втором периоде «Амур» прибавил во многих аспектах и, что важно, в игровой эффективности. Хабаровчане увеличили количество бросков, все ближе подбираясь к воротам Мифтахова. Голкипер пару раз спас свою команду, но на седьмой минуте периода его сил не хватило. Алекс Гальченюк красиво разобрался с защитником «барсов» и отдал на пустой угол Барулину, который сравнял счет — 1:1.

Долго затягивать с ответом гости не стали. Звено Коршкова сразу же перенесло игру в зону хозяев, а сменившая их третья тройка организовала ответный гол. Артемий Князев продрался по краю, отыскал на пятачке Семена Кошелева, а Шаймарданов не справился с подставлением форварда казанцев — 2:1. Тут же Комков и Гальченюк обменялись попаданиями в штангу и перекладину, но счет остался прежним.

При этом стоит отметить игру Князева. Защитник долго не мог закрепиться в основном составе «Ак Барса», постоянно оказываясь вне заявки после одной-двух игр. Все изменилось в январе этого года, когда уроженец Казани стал получать больше игрового времени из-за травмы Миллера.

В матче с «Салаватом Юлаевым» (5:1) Князев набрал первое очко за карьеру в «Ак Барсе». Для дебютного результативного действия защитнику понадобилось 30 игр, а потом, как говорится, пошло-поехало. С «Барысом» Артемий забросил первую шайбу в карьере в КХЛ. Сегодня же с «Амуром» Князев продлил свою результативную серию до трех встреч подряд и потихоньку становится мини-заменой Миллеру.

Дубль Барабанова

Третий период начался с массированных атак «Ак Барса». При этом голевой момент случился немного курьезным. Лучевников и Галимов не слишком удачно коснулись шайбы, к которой первым успел Барабанов и щелчком прошил Шаймарданова — 3:1. Для форварда казанцев этот гол стал юбилейным 200-м баллом в КХЛ.

В оставшееся время «Ак Барс» сбавил обороты, перейдя на контратакующую игру. Комфортное преимущество давало возможность немного передохнуть перед сложным ответным поединком в Хабаровске. Команды проведут еще один матч уже 16 января на площадке «Амура».

Хозяев такой ход событий не устраивал. Хабаровчане отправились в атаку и даже сменили вратаря в концовке встречи на шестого полевого. Отквитать хоть одну шайбу не вышло. Зато отличились гости. Коршков вывел на бросок Барабанова, который не промахнулся по пустым воротам — 4:1.

«Ак Барс» продлил сразу две победные серии. Команда Гатиятулина победила в третий раз подряд в чемпионате и вернулась в топ-3 турнирной таблицы Востока. При этом казанцы в шестой игре кряду не проиграли в Хабаровске. В последний раз «Амур» побеждал «барсов» дома 21 октября 2020 года, когда разгромил со счетом 7:1.

— Хороший матч. Нам было важно распределить нагрузку на все 60 минут, с этим ребята справились. Хорошо двигались, выполняли тренерское задание, создавали моменты и реализовали их. Есть понимание, что «Амур» дома играет активно, в составе есть мастеровитые ребята, следовало не дать им шансов использовать свои сильные стороны, — сказал Гатиятулин.

«Амур» — «Ак Барс» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы:

0:1 Пустозеров (Дыняк, Лямкин, 16:17)

1:1 Барулин (Гальченюк, Броадхерст, 26:51)

1:2 Кошелев (Князев, 28:38)

1:3 Барабанов (Лучевников, Галимов, 41:20)

1:4 Барабанов (Коршков, 58:07, ПВ)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 16 января в Хабаровске с «Амуром» в 12.00 по московскому времени. Затем казанцы отправятся во Владивосток для сдвоенных поединков с «Адмиралом».