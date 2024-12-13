На старинную мечеть в селе Маскара в Татарстане установили полумесяц

В следующем году, с наступлением тепла, реконструированное культовое сооружение откроют для посетителей

Село Маскара.. Фото: Радиф Кашапов

Противоаварийные и реставрационные работы в соборной мечети 1791 года в селе Маскара Кукморского района завершены на 95%. Накануне на минарет здания водрузили полумесяц. Как заверяют в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия, один из самых старинных памятников каменного зодчества на территории современного Татарстана откроется в следующем году — «когда придет тепло».

Все началось в селе Большая Елга

Первая соборная мечеть (ныне мечеть Марджани) в Казани была построена в 1770 году, а в кукморском селе Маскара мечеть возвели в 1771-м, на средства купца 1-й гильдии Габдуллы Габдулсалямовича Утямышева. Строили ее по казанскому образцу в стиле петербургского барокко. В интерьере использовали элементы раннего классицизма (лепной декор и росписи сохранились). Собственно, таких мечетей в республике четыре — если считать здания в селе Береске Атнинского района и селе Кшкар Арского района.

Моления в Маскаре прекратили в конце 1920-х, в здании размещались зернохранилище и сельский клуб, вскоре был утрачен минарет. Имам мечети, председатель совета аксакалов Кукморского района Мунир хазрат Юсупов, несколько раз начинал работу по восстановлению здания, даже открывал фонд, заказывал разработку проектов реставрации. Жители села и района помогали чем могли, о чем свидетельствуют сохранившиеся фотоснимки.

Так мечеть выглядела раньше. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

— В 2004-м мы начали работать. Многие из тех, кто изображен на этих фотографиях, не дожили до этого момента, — говорит он.

Во время торжественной церемонии открытия отреставрированной деревянной мечети в деревне Большая Елга Рыбно-Слободского района муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в октябре 2021 года обратился к президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой помочь с возрождением мечети в Маскаре.

В итоге решение о том, что главный объект села приведут в порядок, было принято и озвучено в марте 2022 года на встрече муфтия с председателем Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иваном Гущиным. Сначала на это отвели два года, позднее сроки окончания работ сократили до ноября 2023-го. В конечном итоге оказалось, что этап реставрации занял три года.

Интерьеры мечети. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Гидроизоляция, лепнина, газовая труба

Лазерное 3D-сканирование выявило дефекты в фундаменте здания, на кирпичной кладке образовались плесень и трещины. Перекрытие тоже выглядело печально. Эксперты решили, что лестницы, пол, крышу мечети и шатра минарета, оконные и дверные проемы нужно заменить.

— Мечеть стоит немного в низине, сюда стекала вся вода, — указывает Иван Гущин, — Подрядчики основательно поработали с фундаментом, обеспечили гидрозащиту, сделав бетонную рубашку. Изношенные конструкции, вроде плит перекрытия второго этажа, были демонтированы. Усилили своды и стены первого этажа мечети, провели отсечную гидроизоляцию по периметру. Железные двери сделали татарстанские мастера.

— Сейчас мы видим предфинишную историю. Мы завершаем работу по интерьерам, лепнину. То, что мы делали вначале — это небо и земля, — отмечает Иван Гущин. — Все задачи, которые мы ставили в 2022 году, практически завершили. Убрали газовую трубу, которая закрывала вид, провода, которые тянулись тут пучками. Сделали помещение для омовения.

По словам подрядчиков, работы планируется закончить в конце марта, чтобы в теплые месяцы открыть мечеть. 45 млн рублей на работы собрали неравнодушные граждане, 90 млн было выделено из республиканского бюджета по поручению Рустама Минниханова.

— Я смотрел суммы, кто-то вносил даже по пять рублей. Это важно, что и небольшие суммы, но люди готовы были пожертвовать, — говорит имам-мухтасиб Кукморского района Радиф хазрат Тимергалиев.

В прошлом году было принято решение поменять и шатер минарета мечети, который в начале 2000-х годов был сделан из жестяных листов и в целом по габаритам не соответствовал зданию. Теперь его вид приблизили к историческому, поскольку за основу были взяты фото села начала XX века и аналогичных мечетей в Казани, Атнинском и Арском районах. На минарет установили полумесяц, здание окрасили в белый цвет и охру. В интерьерах пока только планируется нанести на потолок росписи в виде арабской вязи. Уже готово для установки кованое ограждение с калиткой. Территорию засеют газонной травой, высадят голубые ели, сирень, снежноягодник, туи, гортензии.

— Строители не доставили нам никаких проблем, спасибо. Всегда работали, — говорит руководитель школьного музея Рузиля Миргазизова (ее муж был одним из тех, кто устанавливал предыдущий полумесяц). — Утром идешь — работают в помещении. Идешь вечером — в окошках горит свет.

Дом Утямышевых в Маскаре. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

В гости к Утямышевым

— Мечеть привлечет к нам туристов. На сегодняшний день это немаловажно для нашего экономического развития. Мы заинтересованы в таких учреждениях, — отмечает руководитель исполкома Кукморского района Азат Гарифуллин.

Действительно, вместе с достопримечательностями Кукмора здесь можно выстроить большой туристический кластер. Неподалеку находится Вторая соборная мечеть, также построенная Утямышевыми. Там, говорят жители, должен появиться музей. В районе сейчас готовят к реставрации деревянную мечеть в селе Асан-Елга.

Утямышевых-фабрикантов было трое — Габдулла, Ярулла и Мухаметрахим. Они занимались производством кожи и пряжи, мылом, медью, активно торговали с зарубежными странами.

«Народ Маскары — образованный народ», — цитирует Марджани Мунир хазрат. А также указывает, что в истории Казанской губернии об этом селе информации обычно нет, поскольку оно относилось к Вятской губернии. Маскара славилась своим медресе. Ее статус начал расти, когда возглавивший ее в 1759 году Абдулхамид бин Утаган нашел поддержку у Утямышевых. Медресе закончили теолог Габденнасыр Курсави, отец просветителя Каюма Насыйри Габденнасыр, историк Хусаин Амирхан, а также дед Шигабутдина Марджани Субхан бин Абдулкарим аль-Марджани. Неудивительно, что в 2018 году в селе проходила республиканская научная конференция «Маскаринские чтения».

Исмаил Утямышев. Его сын Рустам готовил к полету Гагарина. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Утямышевых 1826 года до сих пор стоит в Маскаре, в нем с 1944 года работает коррекционная школа-интернат. В 1956 году она стала вспомогательной школой, сейчас это часть школы-интерната. Руководитель Шаукат Сабитов считает, что Габдулла Утямышев построил 96 мечетей (включая Иске Таш в Казани), из них удалось обнаружить 11 — в Кировском районе, Удмуртии. В планах — написать о них книгу. В школе есть музей — здесь хранится сундук с тремя замками, столы, а также муляж берданки. Можно увидеть, насколько обширной была родословная Утямышевых. Они, к примеру, породнились с Галимджаном Баруди. В доме жил Рустам Утямышев, главный конструктор по созданию тренажерной, испытательной и бортовой техники по подготовке экипажей космических кораблей (начиная с полета Гагарина). Его сын Ильдар — академик, вице-президент Российской академии естественных наук.

Далекими родственниками семьи был отец Нагимы Айтматовой, матери Чингиза Айтматова. Так совпало (об этом в Комитете узнали от журналистов), что в Маскару делегация приехала на установку полумесяца в мечети в день его рождения. Сам писатель так и не смог доехать до Кукмора, но в местной школе есть его музей.