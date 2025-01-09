В Татарстане аэропорт Бегишево увеличил пассажиропоток на 6% в 2024 году

Фото: Максим Платонов

Аэропорт Бегишево в Татарстане, принадлежащий компании КАМАЗ, в 2024 году обслужил 693,1 тыс. пассажиров, что на 6% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Наиболее востребованным направлением стали рейсы в Москву, а также в топ популярных маршрутов вошли Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Анталия.

Аэропорт, расположенный в 29,5 км от Нижнекамска и 25 км от Набережных Челнов, открылся для международных полетов в 1998 году. Его услуги активно используют жители нескольких городов Татарстана, а также Удмуртии и Башкирии, включая сотрудников крупных предприятий Камского производственного кластера.

На данный момент маршрутная сеть Бегишево включает 11 международных направлений.

Напомним, что международный аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая достиг отметки в 5 млн обслуженных пассажиров (на прилет и вылет) уже 30 ноября 2024 года. Это на 18 дней раньше, чем в 2023 году.



Анастасия Фартыгина