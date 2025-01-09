В Татарстане завтра ожидаются метель и гололедица с ухудшением видимости

Фото: Динар Фатыхов

На территории Татарстана прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Ночью ожидается метель с ухудшением видимости до 1—2 километров, а также сильный ветер с порывами до 17 м/с. Об этом сообщил Гидрометцентр республики.

Кроме того, в ночное и утреннее время возможен туман, который затронет и столицу республики — Казань. В течение дня на дорогах будет наблюдаться сильная гололедица и накат, что может создать дополнительные трудности для водителей и пешеходов.

Гидрометцентр республики настоятельно рекомендует соблюдать осторожность на дороге и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Напомним, что в Казани был зафиксирован новый температурный рекорд. Максимальная температура воздуха на автоматической метеостанции «Казань-Сокол» достигла 2,6 градуса.



Анастасия Фартыгина