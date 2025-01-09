В Казани ввели бескондукторную оплату проезда в автобусах маршрута №62

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на автобусах маршрута №62 введена бескондукторная система оплаты проезда. Техническая служба МУП «ПАТП №2» завершила установку необходимых электронных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Эта нововведение стало продолжением перехода на бескондукторную оплату, который ранее был осуществлен на маршрутах №72 и 75.

Теперь пассажиры могут оплачивать проезд с помощью транспортных и банковских карт, используя установленные устройства, размещенные на поручнях у входа в автобус. После успешной транзакции на экране появляется сообщение «проезд оплачен» с соответствующей галочкой.

Для тех, кто предпочитает наличный расчет, возможность оплаты проезда у водителя также сохраняется. В автобусах №62 размещены информационные брошюры с инструкциями по оплате, а автоинформатор помогает пассажирам освоить новый способ.

МУП «ПАТП №2» напоминает пассажирам о необходимости оплачивать проезд в течение одной остановки и призывает следить за соблюдением правил: «Помните, совесть — лучший контролер!»

Анастасия Фартыгина