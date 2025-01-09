В России ремонт жилья подорожает на 10–20% в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году стоимость ремонта жилья в России вырастет на 10–20%, согласно прогнозам специалистов в области строительства. Стоимость косметического ремонта начнется от 30 тыс. рублей за квадратный метр, а капитального — от 60 тыс. рублей, сообщили РИА «Новости».

Основатель строительной студии «Параллель» Тигран Симонян уточнил, что в первом квартале 2025 года ожидается увеличение цен на 10–15%, а к середине года рост может составить уже 20–25%.

— Увеличение стоимости ремонта наблюдается уже несколько месяцев и связано с подорожанием материалов от поставщиков. В то же время рабочие пока не повышали свои расценки, но с началом нового года многие мастера могут пересмотреть прайсы из-за инфляции, — добавил он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эксперт по строительству Андрей Хрисанов также подтвердил, что черновая отделка подорожает на 10–20%, а чистовая — примерно на 20%. По его расчетам, косметический ремонт для квартиры площадью 37 кв. м обойдется более 1,1 млн рублей, тогда как капитальный ремонт выйдет более чем в 2,2 млн рублей.

Хрисанов уточнил, что около половины бюджета ремонта уходит на закупку материалов, а другая половина — на оплату труда работников. Наибольшие расходы приходятся на ванную и кухню, где требуется больше работ с инженерными коммуникациями.

Если планируется ремонт с дизайн-проектом и покупкой новой мебели и техники, общая стоимость для стандартной квартиры может достигнуть около 5 миллионов рублей, из которых до 60% уйдет на мебель и технику.

Анастасия Фартыгина