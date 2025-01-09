Правительство Армении поддержало законопроект о начале присоединения к ЕС

Фото: Татьяна Демина

Правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса присоединения страны к Евросоюзу. Этот проект будет рассмотрен парламентом, и его одобрение стало важным этапом в развитии армяно-европейских отношений. Об этом сообщили в РИА «Новости».

В постановлении кабмина говорится: «Одобрить предложение правительства Республики Армения о проекте закона «О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу». Передать предложение правительства в установленном порядке аппарату Национального собрания». Законопроект был представлен министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

По словам Мирзояна, за последние годы отношения Армении с ЕС значительно укрепились. Европейский Союз оказал поддержку республике в различных сферах, включая безопасность, направив наблюдателей в страну и выразив готовность содействовать экономическому развитию.

Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что это решение не означает автоматического членства Армении в ЕС, так как такой вопрос должен решаться на референдуме. Он также отметил необходимость разработки дорожной карты сотрудничества с ЕС после принятия законопроекта.

— Этим решением мы подтверждаем нашу независимую внешнюю политику, основанную на национальных интересах, — добавил Пашинян, подчеркивая балансировку во внешней политике страны.

Анастасия Фартыгина