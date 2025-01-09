Смотровая площадка Центра семьи «Казан» завершила работу на зимний период

Фото: Роман Хасаев

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» завершает свою работу на зимний период. Она будет закрыта после новогодних праздников, начиная с 9 января. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов Казани.

За время праздников, с 31 декабря по 8 января, площадку посетило более 20 тыс. человек, а за весь 2024 год — более 410 тыс. посетителей.

Тем временем новогодняя ярмарка «Казан кучтәнәчләре» продолжает работу для горожан и гостей города. 9, 10 и 13 января посетители могут прийти с 16.00 до 22.00. В выходные дни, 11 и 12 января, ярмарка будет открыта с 10.00 до 22.00.

Анастасия Фартыгина