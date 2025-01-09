Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, мокрый снег и до +2 градусов
В отдельных районах возможны гололед, метель, утром местами туман
Сегодня в Татарстане ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами сильные. В отдельных районах гололед, метель, утром местами туман. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.
Ветер юго-западный 7–12 м/с, местами порывами 16–21 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит -2..+2 градуса. На дорогах сильная гололедица, снежная каша, днем местами заносы.
В Казани прогнозируется 0..+2 градуса. Возможны сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
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