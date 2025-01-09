В России началась двухдневная рабочая неделя

Фото: Динар Фатыхов

В России начинается самая короткая рабочая неделя 2025 года, которая продлится всего два дня — 9 и 10 января. Это связано с тем, что россияне только что завершили 11-дневные новогодние каникулы, проходившие с 29 декабря по 8 января.

В соответствии с постановлением правительства, праздничные дни были установлены с 1 по 8 января. Кроме того, выходной день с 28 декабря был перенесен на 30 декабря, а 31 декабря стал нерабочим благодаря переносу выходного с 7 января на воскресенье.

Жители России имели возможность продлить свои новогодние праздники, воспользовавшись отпуском на эти два рабочих дня, что позволило бы им отдохнуть в общей сложности 15 дней.

Анастасия Фартыгина