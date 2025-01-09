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Татарстан вошел в топ-5 регионов для санаторного отдыха

11:43, 09.01.2025
Татарстан вошел в топ-5 регионов для санаторного отдыха
Фото: Реальное время

Татарстан занял 5-е место в рейтинге регионов России для санаторного отдыха, опубликованном на портале «Санатории России».

Аналитики подчеркнули, что республика привлекает туристов благодаря своей богатой культуре и истории, а также разнообразию профильных санаториев, что делает ее привлекательной для различных групп отдыхающих.

Лидером рейтинга стал Ставропольский край, славящийся минеральными источниками Кавказских Минеральных Вод и разнообразными природными ландшафтами, которые притягивают людей, ищущих лечение и восстановление. На втором месте расположился Краснодарский край, где эксперты акцентировали внимание на сочетании горной и морской инфраструктуры, а также на благоприятном климате. Замкнул тройку лидеров Алтайский край, известный своим экотуризмом и уникальной природой.

В «десятку лучших» также вошли:

  • Московская область;
  • Тюменская область;
  • Крым;
  • Самарская область;
  • Башкортостан;
  • Санкт-Петербург.
Анастасия Фартыгина

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Общество Татарстан

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