Татарстан вошел в топ-5 регионов для санаторного отдыха

Фото: Реальное время

Татарстан занял 5-е место в рейтинге регионов России для санаторного отдыха, опубликованном на портале «Санатории России».

Аналитики подчеркнули, что республика привлекает туристов благодаря своей богатой культуре и истории, а также разнообразию профильных санаториев, что делает ее привлекательной для различных групп отдыхающих.

Лидером рейтинга стал Ставропольский край, славящийся минеральными источниками Кавказских Минеральных Вод и разнообразными природными ландшафтами, которые притягивают людей, ищущих лечение и восстановление. На втором месте расположился Краснодарский край, где эксперты акцентировали внимание на сочетании горной и морской инфраструктуры, а также на благоприятном климате. Замкнул тройку лидеров Алтайский край, известный своим экотуризмом и уникальной природой.

В «десятку лучших» также вошли:

Московская область;

Тюменская область;

Крым;

Самарская область;

Башкортостан;

Санкт-Петербург.

Анастасия Фартыгина