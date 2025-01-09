Экс-президент Грузии Зурабишвили продолжит исполнять функции президента

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в четверг в Тбилиси представила свой новый офис и подтвердила, что будет продолжать исполнять функции президента из этого места. Об этом сообщили в РИА «Новости».

На брифинге она подчеркнула, что новый офис является продолжением президентского дворца Орбелиани.

— Я хочу обратиться к вам из нового офиса, который является продолжением дворца Орбелиани… Здесь продолжаются функции президента, — заявила Зурабишвили, несмотря на то, что ее официальные полномочия истекли 29 декабря после инаугурации Михаила Кавелашвили.

Анастасия Фартыгина