В Казани восстановили работу светофоров на перекрестке после массового сбоя

Фото: Динар Фатыхов

На 10:15 утра в Казани восстановили работу светофоров на следующих перекрестках. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Сейчас работают светофоры на:

Арбузова — Журналистов;

Мам. тракт — Аббасова;

Тихорецкая — Алебастровая;

Ленинградская — Айдарова.

Однако, некоторые объекты остаются неработоспособными на следующих участках:

Фучика — Минская;

Копылова — Кошевого,

Пржевальского — Лукина;

Ижевская — П.Витера;

Тихомирного — Калинина;

Техническая — Кулагина.

Аварийные работы продолжаются, и Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными при проезде указанных перекрестков.

Анастасия Фартыгина