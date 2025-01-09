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В Казани восстановили работу светофоров на перекрестке после массового сбоя

10:56, 09.01.2025
В Казани восстановили работу светофоров на перекрестке после массового сбоя
Фото: Динар Фатыхов

На 10:15 утра в Казани восстановили работу светофоров на следующих перекрестках. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Сейчас работают светофоры на:

  • Арбузова — Журналистов;
  • Мам. тракт — Аббасова;
  • Тихорецкая — Алебастровая;
  • Ленинградская — Айдарова.

Однако, некоторые объекты остаются неработоспособными на следующих участках:

  • Фучика — Минская;
  • Копылова — Кошевого,
  • Пржевальского — Лукина;
  • Ижевская — П.Витера;
  • Тихомирного — Калинина;
  • Техническая — Кулагина.

Аварийные работы продолжаются, и Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными при проезде указанных перекрестков.

Анастасия Фартыгина

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