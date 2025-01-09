В Казани восстановили работу светофоров на перекрестке после массового сбоя
На 10:15 утра в Казани восстановили работу светофоров на следующих перекрестках. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.
Сейчас работают светофоры на:
- Арбузова — Журналистов;
- Мам. тракт — Аббасова;
- Тихорецкая — Алебастровая;
- Ленинградская — Айдарова.
Однако, некоторые объекты остаются неработоспособными на следующих участках:
- Фучика — Минская;
- Копылова — Кошевого,
- Пржевальского — Лукина;
- Ижевская — П.Витера;
- Тихомирного — Калинина;
- Техническая — Кулагина.
Аварийные работы продолжаются, и Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными при проезде указанных перекрестков.
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