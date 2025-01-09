В Татарстане закрыли участок трассы М5 из-за ухудшения погодных условий

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане временно закрыли участок трассы М5 для всех видов транспорта, включая пассажирские автобусы, маршрутные такси и грузовики. Ограничения введены в связи с неблагоприятными погодными условиями и будут действовать до улучшения ситуации.

Согласно прогнозам гидрометцентра республики, в Казани и по всему Татарстану ожидаются дожди и мокрый снег.

Температура воздуха в течение дня колеблется от 0 до +2 градусов. На дорогах наблюдается сильная гололедица, снежная каша и местами возможны заносы, что создает опасные условия для движения.

Водителям рекомендуется проявлять осторожность и избегать поездок по закрытым участкам трассы.

Напомним, что в Казани был зафиксирован новый температурный рекорд. Максимальная температура воздуха на автоматической метеостанции «Казань-Сокол» достигла 2,6 градуса.



Анастасия Фартыгина