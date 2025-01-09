В России обновится треть состава Конституционного суда в 2025 году

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В 2025 году Конституционный суд России (КС) столкнется с заменой своего состава, когда четыре из одиннадцати судей покинут свои посты по достижении 70-летнего возраста. Об этом сообщили в «Ведомостях».

Это решение касается только судей, поскольку председатель КС Валерий Зорькин и его заместитель Сергей Маврин не подлежат данному ограничению, установленному с 2010 года.

Для обеспечения правомочности работы КС необходимо, чтобы в его составе находились не менее восьми судей. В случае, если кворум не будет соблюден, «выбывшие» судьи смогут продолжать исполнять свои обязанности до назначения новых членов.

Предложения по кандидатам на вакантные должности судей вносит глава государства в Совет Федерации. Эксперты, близкие к администрации президента, уверены, что опасаться нехватки кворума не стоит.

Иван Брикульский, руководитель Центра конституционного правосудия, подчеркивает, что «консервативный сценарий при выборе кандидатов — самый реалистичный». Он также уточнил, что большинство судей имеют опыт преподавания и связаны с ведущими университетами страны, такими как СПбГУ и МГУ.

Анастасия Фартыгина