В новогодние выходные нацпарк «Таганай» посетили около 25 тыс. туристов

Фото: Мария Зверева

В новогодние выходные, с 31 декабря по 8 января, национальный парк «Таганай» посетили около 25 тыс. туристов. Из них 351 человек встретил Новый год в приютах парка, забронировав места еще в начале ноября, согласно информации пресс-службы парка.

Наибольшее количество посетителей — это жители Челябинской области, которые составили около 80% от общего числа гостей. Остальные туристы прибыли из различных городов России, включая Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Тольятти.

Почти половина всех туристов отправилась на маршруты от Центральной усадьбы парка. Примечательно, что около 7 тыс. человек выбрали прогулку по тропе на Семибратке, а около 8 тыс. посетили Черную скалу, где расположена экотропа «Таганай за 600 шагов».

Анастасия Фартыгина