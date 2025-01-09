В России разработают новый закон о языках народов за пять месяцев

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин поручил разработать проект закона о языках народов страны до 1 мая 2025 года. Этот закон, который должен существенно переработать действующую версию 1991 года, станет основой для создания государственного реестра языков. Поручение было включено в перечень задач от 30 декабря 2024 года. Об этом сообщили в «Ведомостях».

Эксперты подчеркнули, что действующий закон о языках был принят более 30 лет назад и до сих пор выполняет важную функцию, защищая права граждан на использование различных языков в повседневной жизни. Дмитрий Галанцев, управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум», подчеркивает, что альтернативного законодательства на федеральном уровне не существует, что подтверждает актуальность существующего закона.

Кроме того, до 1 июня 2025 года правительство и Совет при президенте должны разработать основы государственной языковой политики. Ответственными за выполнение этих поручений назначены председатель правительства Михаил Мишустин и советник президента Елена Ямпольская.



Анастасия Фартыгина