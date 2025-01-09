Президент Мексики предложила вернуть историческое название Америке

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать Северную Америку в Мексиканскую Америку в ответ на заявление избранного президента США Дональда Трампа о намерении изменить название Мексиканского залива на Залив Америки. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Шейнбаум подчеркнула, что название Мексиканского залива уже признано международными институтами, включая ООН.

Во время пресс-конференции президент привела исторические карты, подчеркивая, что с 1607 года, когда был основан город Апацинган, этот регион известен как Мексиканская Америка.

— Почему бы нам не вернуть это название? Звучит красиво, не так ли? — добавила она.

Ранее Трамп заявил о своих планах по переименованию залива, но не уточнил сроки реализации этой инициативы. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин уже подготовила законопроект по этому вопросу.

Советник Шейнбаум, Хосе Альфонсо Суарес дель Реаль, подчеркнул, что название Мексиканского залива имеет международное признание с XVI века и предшествует основанию США.

Анастасия Фартыгина