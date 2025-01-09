Турция объявила о начале обратного отсчета к военным действиям в Сирии

Фото: Максим Платонов

Турция приступила к обратному отсчету времени до возможной военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК). Проправительственная газета Hürriyet сообщила, что переговоры с боевиками не планируются и военные силы страны приведены в боевую готовность.

По информации издания Türkiye, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара выдвинула ультиматум РПК в Сирии. В случае игнорирования требований, военная операция станет неизбежной.

— Дипломатии было дано достаточно времени, но песочные часы истекают. С этого момента начинается обратный отсчет до военных действий, — цитирует издание Фидана.

Hürriyet также подчеркивает, что Анкара не намерена вести переговоры с курдскими боевиками. Несмотря на то, что РПК и YPG продолжают стремиться к диалогу, как новая сирийская администрация, так и Турция остаются закрытыми для обсуждений.



Анастасия Фартыгина