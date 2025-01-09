Режиссер и ведущий Тигран Кеосаян находится в коме после клинической смерти

Известный российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Об этом сообщила его жена, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, в своем телеграм-канале.

Телеведущая Ксения Собчак выразила поддержку семье Кеосаяна в социальных сетях, отметив, что Симоньян ежедневно проводит время рядом с мужем в больнице.

— Пусть жизнь победит смерть, — написала Собчак.



Напомним, в 2008 году Тигран Кеосаян был госпитализирован с предынфарктным состоянием и перенес операцию на сердце. В 2010 году у него случился еще один инфаркт.

Тигран Кеосаян — известный российский режиссер, актер, телеведущий и продюсер. Он является выпускником режиссерского факультета ВГИКа (мастерская Юрия Озерова) и начал свою карьеру на «Мосфильме».