Психолог советует начинать рабочий день после праздников с обмена впечатлениями

Фото: Максим Платонов

Эксперт рынка НТИ «Хелснет» и директор Центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина рекомендует начать первый рабочий день после праздников с обмена впечатлениями о праздниках с коллегами. Это поможет создать дружелюбную атмосферу и укрепить командный дух. Об этом сообщили в «RT на русском».

— Обмен впечатлениями способствует позитивному настрою и позволяет почувствовать себя частью коллектива. Избегайте негативных обсуждений, которые могут подорвать рабочий настрой, — пояснила Мазанкина.

После того как сотрудники поделятся своими эмоциями, стоит перейти к обсуждению рабочих задач и планов. Это поможет плавно вернуться в рабочий режим. Психолог советует начинать с легких задач, которые не требуют высокой концентрации, чтобы мозг мог постепенно адаптироваться к рабочему ритму.

Мазанкина также подчеркивает важность питания в этот период. Пропуск приемов пищи может увеличить стресс и снизить уровень энергии, что негативно скажется на производительности. Поэтому важно не игнорировать завтраки и обеды.

Кроме того, специалист рекомендует запланировать активный отдых после первого рабочего дня. Даже короткая прогулка поможет освежить мысли и подготовить сотрудников к новым вызовам.

— Пусть первый рабочий день станет началом успешного этапа, а не источником стресса, — заключила эксперт.

Анастасия Фартыгина