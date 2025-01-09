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В Казани ГАИ сообщила о массовом отключении светофоров

09:11, 09.01.2025
В Казани ГАИ сообщила о массовом отключении светофоров
Фото: Максим Платонов

Из-за неблагоприятных погодных условий в Казани произошло отключение светофорных объектов на ряде перекрестков. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

В список попали следующие участки:

  • Арбузова — Журналистов;
  • Фучика — Минская;
  • Мамадышский тракт — Аббасова;
  • Тихорецкая — Алибастровая;
  • Копылова — О.Кошевого;
  • Ленинградская — Айдарова;
  • Ижевская — П.Витера.

Власти города уже проинформировали ответственных должностных лиц о ситуации. Аварийные бригады выехали на место, а экипажи дорожно-патрульной службы направлены к проблемным перекресткам для обеспечения безопасности дорожного движения.

Анастасия Фартыгина

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