В Казани ГАИ сообщила о массовом отключении светофоров
Из-за неблагоприятных погодных условий в Казани произошло отключение светофорных объектов на ряде перекрестков. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
В список попали следующие участки:
- Арбузова — Журналистов;
- Фучика — Минская;
- Мамадышский тракт — Аббасова;
- Тихорецкая — Алибастровая;
- Копылова — О.Кошевого;
- Ленинградская — Айдарова;
- Ижевская — П.Витера.
Власти города уже проинформировали ответственных должностных лиц о ситуации. Аварийные бригады выехали на место, а экипажи дорожно-патрульной службы направлены к проблемным перекресткам для обеспечения безопасности дорожного движения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.