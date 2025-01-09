Полиция Москвы задержала двух юношей из Татарстана за мошенничество на 3,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Московская полиция раскрыла мошенническую схему, в которой двое юношей из Татарстана обманули 65-летнего москвича, похитив у него 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Пенсионер стал жертвой аферистов, которые убедили его, что его сбережения находятся под угрозой хищения. Они предложили ему обналичить деньги и передать их третьим лицам для зачисления на «безопасный счет».

В ходе расследования выяснилось, что молодые люди передали похищенные средства своим кураторам, оставив себе 140 тыс. рублей в качестве вознаграждения. В настоящее время они являются фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.

Анастасия Фартыгина