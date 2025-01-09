В Казани на уборку снега вышли 313 единиц спецтехники

Фото: Максим Платонов

В Казани на уборку снега выйдут 313 единиц специализированной техники и 526 дорожных рабочих. Это решение принято в связи с продолжающимися зимними условиями, которые требуют активных мер по очистке улиц. Об этом сообщили в мэрии города.

На протяжении минувшей ночи в городе уже работали 229 единиц спецтехники и 70 дорожных рабочих. Им удалось вывезти 2,6 тыс. тонн снега и использовать 88,8 тонны противогололедных материалов, включая 14,8 тонны реагента и 74 тонны песко-соляной смеси.

Как сообщает комитет внешнего благоустройства, до начала снегопада дорожники проводили противогололедную обработку магистралей и тротуаров. В настоящее время комбинированные дорожные машины и тракторные щетки очищают прилотковые части дорог и автобусные полосы, обеспечивая беспрепятственное движение транспорта.

С начала зимнего сезона в Казани уже вывезено более 128,6 тыс. тонн снега, а также было израсходовано 23 тысячи тонн противогололедных материалов.

Анастасия Фартыгина