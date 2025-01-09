В Казани зафиксировали новый температурный рекорд

Максимальная температура воздуха достигла 2,6 градуса

Фото: Максим Платонов

8 января 2025 года в Казани был зафиксирован новый температурный рекорд. Максимальная температура воздуха на автоматической метеостанции «Казань-Сокол» достигла 2,6 градуса. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра города.

Этот показатель превысил предыдущий абсолютный максимум для этого дня, который составил 2,2 градуса и был установлен в 1999 году.



Анастасия Фартыгина