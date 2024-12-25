Современная детская литература: воспитывать или развлекать?

Как вернуть ребенка к книгам в эпоху экрана — об этом представители книжной индустрии поговорили на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№26

Фото: Екатерина Петрова

Вопрос, который задают себе родители, издатели и писатели по всему миру: как сделать так, чтобы дети снова взяли в руки книгу, а не смартфон? На дискуссии Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№26 эту тему обсуждали эксперты из России, Ирана и Италии.

«Мы почему-то отказываем детям в том, чем пользуемся сами»

Писатель, переводчик и критик Михаил Визель начал с фундаментального вопроса: можно ли вообще выделить «современную литературу»? Наталья Костюшина, заведующая центром библиографии и детской литературы Российской государственной детской библиотеки, уверена, что понятие «современности» в литературе — категория изменчивая. «Сейчас какая-либо конкретная книга современна, потому что она оказалась хорошей и вошла в пул вечных книг, стала классикой. Но эта категория плавающая. Изменился язык, изменилось время, что-то ушло, что-то осталось», — отметила Костюшина.

По мнению спикера, детская литература неизменно включает в себя два начала — развлечение и воспитание. Начинается все с потешек и частушек, через которые ребенок учится взаимодействовать с миром. Однако взрослые, по словам Костюшиной, часто акцентируют внимание исключительно на воспитательной стороне. «Им всегда кажется, что любая детская книга обязана чему-то учить. Мы почему-то отказываем детям в том, чем пользуемся сами. Когда мы устали, мы берем легкую книгу, чтобы отдохнуть. Детям в этом почему-то отказывают. Хотя, я считаю, должны быть книги, которые просто развлекают. Они могут быть смешными, легкими и не обязаны все время учить и назидать», — подчеркнула она.

Наталья Костюшина, Анастасия Орлова и София Ремез. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Анастасия Орлова, детская поэтесса, писательница и издательница, поддержала тезис о том, что детская литература «ничего не должна». «Если душа автора просит развлекать, то, пожалуйста, можно развлекать. Если хочется написать обучающую книгу — почему бы и нет? Сама по себе литература — это уже взаимодействие, контакт. Это тесное, интимное поле между родителем и ребенком. Это то, что создает общий контекст, который будет связывать их навсегда», — сказала Орлова. Она также вспомнила свой опыт молодой матери, когда искала книги, способные не только увлечь ребенка, но и дать новые знания. Этот подход она старается воплощать и в собственном творчестве, вплетая в сюжеты элементы обучения.

Писательница София Ремез добавила к разговору о воспитательной и развлекательной роли книги мысль о важности самого процесса чтения. «Чтение — это медленное занятие в современном мире. Ты сосредотачиваешься на книге, тратишь на нее время и силы. И даже если потом просто обсудишь ее с родителями, эффект будет обязательно обучающим», — отметила Ремез. Кроме того, она подчеркнула, что книга развивает эмпатию, позволяя прожить чужой опыт и понять чувства других людей.

Итальянская писательница и иллюстратор Даниэла Парески обратила внимание на визуальную составляющую детской книги. «Я и писатель, и иллюстратор, и у меня два оружия. Я могу очаровать через изображение и одновременно в тексте выдать воспитательные элементы. Меня называют писателем, который через иллюстрацию передает сложные смыслы просто», — поделилась Парески.

Детская литература в конкуренции с гаджетами

По словам Даниэлы Парески, иллюстрации становятся важным инструментом удержания внимания детей в мире, полном отвлекающих факторов. В Италии качеству изобразительной части придают немало значения: иллюстрация превращается в якорь, который помогает ребенку сосредоточиться и позволяет родителям создать с ним общую точку соприкосновения. «Никакой экран не заменит того единства, которое создает совместное чтение с ребенком», — подчеркнула Парески.

Даниэла Парески с переводчиком. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

«Главное оружие книги — сила изображения», — уверена итальянская писательница. На вопрос Михаила Визеля о влиянии цифровизации на детскую литературу она ответила: «Конечно, это оказывает свое влияние, но главное — переносить известные концепции и ситуации в новый контекст. Это помогает воспринимать их по-новому. В Италии издательства понимают: если относиться к детской книге как к произведению искусства, вкладывать усилия и средства в качество иллюстраций, рынок для этого найдется».

Эта стратегия работает: в Италии даже самые маленькие читатели ценят визуальную составляющую книг. Иллюстрации становятся не только украшением, но и способом обучения. По словам Парески, такие издания учат детей сосредоточиваться и вдумчиво воспринимать информацию.

Модернизация классики: иранский подход

В Иране классическая литература по-прежнему остается основой воспитания, но требует адаптации. Али Асгари, издатель из Тегерана, рассказал о стратегии своего издательства: «Классические произведения сложны для восприятия детьми. Мы модернизируем их, адаптируем под современную реальность. Например, сборник «Шахнаме». Его древний язык сложен даже для взрослых. Мы создали версию с юмором и современными элементами, которая доступна детям». Но работа с классикой не ограничивается только локальными произведениями. Асгари добавил, что издаются и переводы: «Мы публикуем книги Достоевского, Жюля Верна, Марка Твена. Популярность таких книг в Иране остается высокой».

Али Асгари с переводчицей. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Шива Азимирамезани, которая также представляет Иран, подчеркнула значение классики в формировании навыков. Ее издательство активно работает над переосмыслением традиционных сюжетов: «Чтение классики — это способ соединиться с прошлым и осознать, что, несмотря на развитие общества, человеческая природа остается неизменной. Мы поднимаем темы любви, идентичности и поиска себя. Наши книги помогают детям и взрослым развивать языковые навыки». Азимирамезани сделала акцент на важности комбинации качественного текста и иллюстраций: «Это залог успеха. Особенно в эру цифровых технологий, где внимание детей сложно удержать».

Проблемные темы: буллинг, травля и табу

Современная литература для детей сталкивается с вопросом: можно ли говорить с юными читателями на сложные и «неудобные» темы? София Ремез напомнила о законодательных ограничениях в России: «У нас есть закон о защите детей от информации (ФЗ-436). Он задает рамки, и некоторые темы, востребованные или нет, просто запрещено поднимать в книгах».

В Италии ситуация иная. Парески отметила: «В Италии нет ограничений. На полках рядом могут лежать книги для малышей и комиксы 18+. Мы достаточно либеральны. Но это не значит, что темы, такие как буллинг, подаются без фильтров. Главное — говорить о них так, чтобы это помогало, а не травмировало».

В каждой стране свои стратегии борьбы за внимание юных читателей. Но ключевой вывод ясен: чтобы дети читали, книги должны быть интересными, доступными и красивыми. В эпоху технологий именно творческий подход может вернуть литературе ее лидирующую роль.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».