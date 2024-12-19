Наиль Магдеев — о сроке жизни ТОСЭР: «Хотелось бы бессрочно, но дали еще три года»

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов сделают бесплатным, а мэр автограда ждет трудностей в 2025 году

Фото: Мария Зверева

«Платный или бесплатный будет проезд — это не я решаю. Пока не будет официального решения руководства республики или Федерации, сказать не смогу», — ответил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на вопрос журналистов о предстоящем открытии трассы в обход Нижнекамска и автограда. Долгожданный инфраструктурный проект Закамья «выстрелил» на девятый год действия режима ТОСЭР в Челнах: привлечено 50 резидентов с объемом инвестиций в 45,4 млрд рублей. Градоначальник мечтает о бессрочном режиме территории, но пока отведено еще три года — до 1 января 2028 года. О том, как диверсифицировали камский моногород, — в репортаже «Реального времени».

«Вся Россия ездит через Челны»

Набережные Челны наградили, как лучший муниципалитет по инвестиционной деятельности в Татарстане, а потом преподнесли новогодний подарок. В предстоящее воскресенье откроется скоростная трасса в обход Набережных Челнов и Нижнекамска стоимостью 80 млрд рублей — она пройдет выше этих городов, пролегая по территории Тукаевского, Нижнекамского, Заинского и отчасти Мензелинского районов.

— Вся Россия ездит через Челны, — сокрушался мэр в кулуарах Агентства инвестиционного развития РТ, куда он приехал для участия в «Муниципальном часе» с Талией Минуллиной. — Более 30 км дорог у нас забиты грузовым автотранспортом, плюс постоянно загружен мост через Каму на въезде в Челны.

За несколько часов до этого раис РТ Рустам Минниханов анонсировал предстоящее торжество для челнинцев. Выступая на съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан», он сообщил, что вскоре откроется обход автограда и столицы нефтехимиков на 90 км, а сам строящийся участок станет частью трассы М-12.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Платный или бесплатный будет проезд — это не я решаю», — ответил на вопрос журналистов Магдеев. «Но вы знаете?», — интересовалась пресса. «Да, нет, не знаю. Почему? Потому что решения нет, а слухами не пользуюсь. Пока не будет официального решения руководства республики или Федерации, а эта трасса — федерального значения, я не могу говорить», — сообщил он.

Источники «Реального времени» утверждают, что как минимум следующий год движение по этой дороге будет бесплатным. По информации издания, новое направление трассы М-7 «Волга» в обход Нижнекамска и Набережных Челнов после ввода в эксплуатацию будут передано в доверительное управление госкомпании «Автодор» по распоряжению правительства РФ №3184-р, подписанному 14 ноября 2023 года. В настоящий момент дорога остается в федеральной собственности.

«На плохой почве урожай не соберешь»

Впрочем, глава Набережных Челнов, второго по величине города в республике, приехал в АИР РТ не за дорогой, а инвестициями. Точнее, за предварительным одобрением 19 инвестиционных проектов, которые находятся в разной степени готовности. Как сообщила глава агентства Талия Минуллина, автоград стал первым в республике, кто получил право открыть режим ТОСЭР для преодоления монозависимости от КАМАЗа (это произошло в 2014 году).

— За несколько лет Челны диверсифицировали экономику, открыв немало новых видов бизнеса, — рассказала глава АИР РТ. — Но не только за счет ТОСЭР в городе появились новые предприятия. Бизнес видит открытость власти, возможность заработать и перспективы роста предпринимательской деятельности.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

ТОСЭР Набережных Челнов за 9 лет существования режима привлекла 50 резидентов с объемом инвестиций в 45,4 млрд рублей, сообщил Магдеев. Их общая выручка по итогам года составила 414 млрд рублей, тогда как весь объем валового территориального продукта Челнов — 449 млрд рублей. Иначе говоря, бизнес в райских условиях расцвел. Достаточно сказать, что на челнинскую зону приходится почти 75% всей выручки резидентов остальных ТОСЭР.

«На плохой почве урожай не соберешь», отметил Наиль Магдеев. В этом году резиденты в полтора раза увеличили выручку, а 15 — нарастили капитальные вложения, 20 — расширили количество рабочих мест, 13 — открыли новые виды деятельности. Среди крупных резидентов — китайская компания «Хайер», которая инвестировала свыше 35 млрд рублей, добавил он.

Иранские трейлеры и корейские краны-манипуляторы

Первой ласточкой восточных инвестиций можно считать иранский проект по сборке автомобилей-трейлеров. Российско-иранская машиностроительная компания «Волф Продакшн» планирует открыть в Челнах сборку, сообщил Наиль Магдеев. Инвестиции — 11,3 млрд рублей.

— Объем заявленных инвестиций — 11 млрд рублей. Здесь мы не ошиблись с нулями. Поэтому в ближайшее время на инвестиционном совете мы этот проект будем рассматривать, надеемся, что он получит зеленый свет для реализации, — добавил Магдеев.

Новое предприятие может обеспечить до 1 тысячи рабочих мест. Заявку рассмотрят на ближайшем заседании Инвестиционного совета Татарстана.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Богатая школа КАМАЗа в машиностроении привлекла и российскую компанию «ИКран». В этом году она взялась за локализацию кранов-манипуляторов корейской компании Dong Yang. Как сообщила представитель компании Светлана Торцева, компания производит их на шасси КАМАЗа и устанавливает корейские настройки. На старте инвестиции небольшие — 25,5 млн рублей, произведено 719 кранов. Инвестор собирается провести глубокую локализацию, чтобы быть признанным российским изделием и участвовать в госзакупках.

— Почему выбрали Челны? Тут наш основной поставщик — КАМАЗ, наши заказчики и открытые власти, — отметила Торцева.

К 2027 году организаторы проекта планируют довести инвестиции до 150 млн рублей.

Термы и первый отель Вайнера

Московские инвесторы АО «Волга-Трейд» и челнинский партнер «ФОК «Курорт» приступят в будущем году к строительству термального комплекса. Инвестиции составят 678 млн рублей, сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Здесь разместят 15 разных бань и саун, SPA, кафе, крытые и открытые круглогодичные бассейны и другое. Известный челнинский предприниматель Вайнер продолжил строительство комплексов «Клеверспорт», но на этот раз в нем появится отель.

скриншот сайта комплекса plyazh.pro

«А сколько у вас в городе пятизвездочных отелей?» — поинтересовалась Талия Минуллина. «Ну, вы прям с козырей зашли», — посмеялись в зале. Оказалось, что в городе дефицит качественных гостиниц. Глава представительства «Опора России» Азат Газизов рекомендовал властям привлечь сетевых операторов, на что мэр пообещал посмотреть на проблему «свежим взглядом».

Как долго продлится режим ТОСЭР? «Хотелось бы, бессрочно, желание мэра огромное. Но это невозможно. Правительство РФ продлило его еще на три года — до 1 января 2028 года. Дополнительно три года дали. Надеемся, это даст возможность привлечь новых инвесторов», сообщил Магдеев, но загадывать наперед не стал. «2025-, 2026-, 2027-й годы — осталось три года. При такой ключевой ставке трудно делать прогнозы, но 2025 год будет трудным. Некоторые проекты инвесторы могут поставить на паузу, но пока никто об этом не заявил», — заключил он.

1 / 24 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева