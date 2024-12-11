Добровольное медицинское страхование в Татарстане подорожает на 15%

С нового года работодатели республики будут выбирать между качеством и ценой услуг ДМС

Фото: Дмитрий Резнов

В 2025 году добровольное медицинское страхование в Татарстане подорожает в среднем до 15% в зависимости от рисков, которые покрывает полис. Это может привести как к отказу компаний от ДМС, так и к сокращению набора услуг, предусмотренных программами данного вида страхования, считают в республиканском Союзе страховщиков. Повышение — общероссийская тенденция: по оценкам аналитических агентств, оно может составить от 15 до 25%. Чем обусловлен рост стоимости страховок, как увеличиваются объемы сборов страховщиков по ДМС и на чём могут сэкономить страхователи, выясняло «Реальное время».

«В целях экономии работодатели могут пересмотреть набор рисков»

Рост стоимости добровольного медицинского страхования в новом году, в связи с инфляцией, неизбежен, заявил «Реальному времени» президент Союза страховщиков Татарстана Ринат Касимов. По его мнению, рост стоимости телемедицины в составе ДМС будет незначительным — в пределах 5—10%, а в «классическом» ДМС будет зависеть от набора покрываемых страховкой рисков. Если исходить из набора, действовавшего в 2024 году, то надо ожидать увеличения стоимости полиса примерно на 15%.

Рост стоимости ДМС в 2025 году в связи с инфляцией неизбежен. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Собеседник «Реального времени» подчеркнул, что в конечном итоге рост стоимости ДМС в первую очередь будет зависеть от планов и возможностей страхователей — работодателей, которые как раз сейчас, в конце года, решают вопрос о том, какие суммы заложить в бюджет на эти цели.

— Возможно, какие-то организации пересмотрят свои бюджеты и вообще откажутся от ДМС в пользу увеличения заработной платы, но это маловероятно, — считает Касимов. — Скорее всего, большая часть компаний предусмотрит в своих финансовых планах увеличение стоимости расходов на ДМС. Но велика вероятность того, что в целях экономии работодатели могут пересмотреть набор услуг, набор рисков, который предлагается по полису ДМС. Также в целях экономии часть компаний, возможно, пересмотрит перечень клиник, которые будут оказывать эти услуги.

Договоры на ДМС для сотрудников компании заключают по результатам тендера — с той страховой компанией, которая предложит наиболее выгодные условия предоставления пакета услуг, указанного в техническом задании. В техзадании также указываются требования к уровню клиники, куда работники предприятия будут обращаться с полисом ДМС. По словам Рината Касимова, экономию бюджета работодатели могут обеспечить, не урезая список предоставляемых по ДМС медицинских услуг, а попросту снизив требования к уровню медучреждений. Например, можно руководящее звено оставить в клинике премиум-класса, а остальных работников отправить в медучреждение эконом-сегмента.

«Рынок адаптируется»

Однако на полисах ДМС для физлиц сэкономить не получится. Как заметил собеседник «Реального времени», высокая стоимость таких страховок и очень ограниченный набор рисков, которые они покрывают, связаны с тем, что культура дополнительного медицинского страхования со стороны граждан практически отсутствует:

— Потребность в ДМС возникает только у тех, у кого есть либо хронические, либо текущие заболевания. Как вы понимаете, закрыть эти потребности стоит дорого.

Однако на полисах ДМС для физлиц сэкономить не получится. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава Союза страховщиков Татарстана далек от мысли, что рост стоимости медицинских услуг может отразиться на объемах договоров ДМС в 2025 году:

— В любом случае рынок как-то адаптируется, подстроится под ситуацию. ДМС — один из немногих видов страхования, который очень сильно растет в последнее время.

Он отметил, что с приходом пандемии коронавируса очень вырос спрос на услуги телемедицины по ДМС, которая позволяет получить консультацию у ведущих врачей в той или иной области, выяснить «второе мнение», то есть проконсультироваться еще у одного специалиста. А работодатели чаще всего включают в техзадания по ДМС профосмотры, чекапы один-два раза в год по определенному направлению с учетом сферы деятельности работников, чекапы на «мужские» и «женские» заболевания, на онкологию.

«Дешевое не бывает хорошим»

— Если говорить о стоимости полисов ДМС, то я не знаю математику страховых компаний, но те из них, кто хочет получить клиента, выиграть тендер, просят у клиник максимальный дисконт, — говорит генеральный директор казанского многопрофильного медицинского центра «Звезда» Артур Уразманов. — Они предлагают клинике заключить договор на определенные виды услуг и просят скидку на «опт». Однако снижение стоимости услуг всегда отражается на их качестве — что-то урезается. Дешевое не бывает хорошим.

Урезать, судя по всему, в 2025 году придется многое. По словам Уразманова, рост стоимости услуг коммерческих клиник продолжится, поскольку дорожает абсолютно все — от продуктов в магазине до реактивов и расходников в медицинских лабораториях и кабинетах:

— Перчатки, бахилы, маски, гинекологические зеркала — все дорожает. Оборудование обслуживать тоже становится дороже и закупать его стало неизмеримо дороже, а его приходится менять. Только вакцины подорожали примерно на 25 процентов. А вакцина вводится шприцем, который тоже подорожал. Нужна ватно-марлевая салфетка, которая тоже подорожала, нужны перчатки, которые тоже подорожали. Соответственно, себестоимость услуг растет, и только чтобы обеспечить все это, нам нужно будет поднять цену на 30%, а ведь врач, специалист тоже хочет получать больше! Поэтому стоимость медицинских услуг будет расти — где-то на 30—40, где-то на 5—7, где-то на 12—15, где-то на 20 процентов.

«Себестоимость услуг растет, и только чтобы обеспечить все это, нам нужно будет поднять цену на 30%, а ведь врач, специалист тоже хочет получать больше». Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Уразманов также отметил, что динамика цен на медицинские услуги зависит от того, чем занимается конкретная клиника, ведь медицинские центры по большей части узкопрофильны. Но тут же добавил, что «Звезда», как многопрофильный центр, сталкивается абсолютно со всеми видами услуг, и в такой клинике рост стоимости разных услуг неминуемо будет отличаться — он зависит от структуры конкретной услуги.

Объемы сборов растут, набор рисков уменьшается

Несмотря на то, что услуги ДМС дорожают, спрос на них растет. В опубликованном на днях Банком России обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков в III квартале 2024 г. продолжался рост объемов ДМС, связанный с переклассификацией части премий из другой учетной группы и увеличением сборов по страхованию работодателями своих сотрудников.

— При этом работодатели управляли издержками на ДМС за счет сужения включенных в программы рисков, не снижая количества застрахованных, — указано в обзоре ЦБР. — Объем сборов по ДМС в III квартале 2024 г. вырос до 72,3 млрд руб., за 9 месяцев 2024 г. объем взносов составил 245,2 млрд рублей… Доля продаж ДМС через кредитные организации выросла до 26% по итогам 9 месяцев 2024 г. Без учета взносов по ДМС через банковский канал продаж сегмент также увеличился — на 9,2% по итогам 9 месяцев 2024 г., до 182,2 млрд рублей. Продолжился рост взносов по ДМС работодателями. По итогам III квартала 2024 г. темпы прироста сборов составили 31,5% г/г, объем взносов — 46,9 млрд руб., по итогам 9 месяцев 2024 г. — 13% и 156,7 млрд руб. соответственно.

Динамика структуры заключенных договоров по данным Банка России представлена в таблице:

Вид ДМС Заключенные договоры, тыс. За 9 мес. 2023 г. За 9 мес. 2024 г. ДМС граждан, выезжающих за рубеж 3000 3023 ДМС работодателем своих работников 815 1337 ДМС иных граждан 6414 7921

Как отмечает Центробанк, работодатели стремились ограничить свои издержки на ДМС за счет заключения договоров с меньшим набором включенных рисков, о чем свидетельствует снижение среднего размера страховой суммы на одного застрахованного с 9,8 млн руб. по итогам 9 месяцев 2023 г. до 6,1 млн руб. по итогам 9 месяцев 2024 г. Средняя страховая премия на одного застрахованного также снизилась — с 6,1 до 5,7 тыс. рублей, а вот число застрахованных по договорам, заключенным за 9 месяцев 2024 г., незначительно — на 1% — выросло, по сравнению с прошлогодним уровнем. Выплаты по ДМС по итогам 9 месяцев 2024 г. выросли на 12,2%, в том числе за счет роста стоимости медицинских товаров и услуг, отмечает Центробанк.

«Это выгодно предприятиям»

По мнению эксперта «Реального времени», бывшего сотрудника крупной брокерской организации, который попросил не афишировать его имя, в дальнейшем также не следует ожидать массового отказа работодателей от страхования работников по программам ДМС.

— Это выгодно в первую очередь предприятиям, так как Налоговый кодекс предусматривает возможность направлять 6% от Фонда заработной платы на страхование сотрудников по ДМС, и эти деньги не облагаются налогом. Если объемы ДМС хорошие, это выгодно предприятию. Кроме того, работодатели не откажутся от ДМС, поскольку в условиях нестабильности и дефицита рабочей силы предоставление такого полиса служит дополнительным средством привлечения работников на предприятие.

«Если объемы ДМС хорошие, это выгодно предприятию». Реальное время / realnoevremya.ru

В прошлогоднем обзоре страхового рынка Банк России констатировал, что рынок ДМС заметно вырос в связи с расширением спроса на корпоративные программы, объяснив это желанием работодателей повысить свою привлекательность на рынке труда:

— В 2023 г. объем сборов по ДМС увеличился на 18,6% — до 253,5 млрд руб., число заключенных договоров — на 6,5%. Поддержку сегменту оказало повышение спроса на ДМС со стороны работодателей — число заключенных ими договоров выросло более чем в три раза. Это может объясняться расширением отдельными работодателями социального пакета для удержания и привлечения работников в условиях дефицита на рынке труда. Несмотря на это объем взносов в сегменте сократился за счет развития телемедицины и уменьшения размеров страховой защиты. Выплаты в 2023 г. выросли на 8,4%, в том числе из-за удорожания медицинских товаров и услуг.

Агентство «Эксперт РА» опубликовало прогноз, согласно которому по итогам 2024 года ожидается прирост страхового рынка на 18—20%, а прирост страховых премий в ДМС — на 25%.