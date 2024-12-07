Бизнес-обзор: поставщик КАМАЗа нарастил капитал, Миннахметовы сменили топа

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 40-я

Фото: Михаил Захаров

Первая неделя декабря в республике отличилась рядом сделок и назначений. Замглавы Чистопольского часового завода «Восток» ушел из акционеров одного из производств предприятия. Семья Миннахметовых взяла в бизнес нового топ-менеджера из структур крупнейшего газотрейдера РТ, связанного с «генералом» промышленности Ринатом Ханбиковым. Казанский производитель комплектующих для компаний КАМАЗ, ГАЗ, ПАЗ и других автогигантов увеличил капитал компании в 200 раз. Подробнее об этих и других новостях недели — в обзоре «Реального времени».

От Ханбикова к Миннахметовым

Семья Ирека Миннахметова, унаследовавшая его сеть салонов оптики и фармбизнес, на этой неделе сменила топ-менеджера. Вместо Владимира Рубцова, 10 лет руководившего «Казанскими аптеками», директором компании стал молодой бизнесмен Евгений Захватов. Он же в эти дни сменил Рубцова в других компаниях Миннахметовых: «Корд», «Корд-клиника», «Маркет-Ка», «Террамир».

Владимир Рубцов — известный татарстанский бизнесмен на фармацевтическом рынке, стоял у истоков создания одной из крупнейших в городе сетей «Казанские аптеки», которая в свое время насчитывала 108 точек и свыше 1 000 сотрудников. Но в 2018 году Миннахметовы продали ее краснодарскому бизнесмену Вадиму Анисимову, который запустил свою аптечную сеть «Апрель».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Мы поняли, что оптический рынок гораздо интереснее с точки зрения маржинальности, да и доходность фармацевтического бизнеса в течение последних трех лет продолжала падать, а конкуренция становилась все жестче. Поэтому было принято решение при первой возможности продавать фармбизнес и уходить в торговлю оптикой, — пояснял тогда решение учредителей «Реальному времени» Владимир Рубцов.

О новом руководителе компаний Миннахметовых — Евгении Захватове наше издание подробно рассказывало шесть лет назад, когда 25-летний бизнесмен стал бенефициаром ООО «АСИС инвест».

Семья Ирека Миннахметова, унаследовавшая его сеть салонов оптики и фармбизнес, на этой неделе сменила топ-менеджера. скриншот с сайта Яндекс.карты

На тот момент эта компания была крупнейшим газовым трейдером РТ. Несмотря на то, что финансовая отчетность выглядела скромно, за два года фирма успела закрыть сделки по торговле газом на 21 млрд рублей.

За самим Захватовым ранее числились лишь строительные микропредприятия. Но через них прослеживались деловые связи его отца Виктора Захватова, совладельца ЗАО «Альтаир» и застройщика ЖК «Московский» и ЖК «Ягодная слобода». Партнером последнего по бизнесу и тому же «Альтаиру» в свое время был экс-глава совета директоров АО «Аммоний» и компании «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Ханбиков, который сейчас проходит по уголовному делу обвиняемым в мошенничестве на 246,4 млн рублей и находится в СИЗО.

Замглавы ЧЧЗ «Восток» ушел из акционеров

Сменился собственник одного из предприятий, связанных с деятельностью Чистопольского часового завода «Восток». Это ООО «Трибо-колесное производство» — одна из производственных площадок, где выполняют зубофрезерные, полировальные, штамповочные, слесарно-сборочные, шлифовочные, сверлильные, резьбонарезные и другие виды работ.

Все девять лет существования предприятия его учредителем был заместитель гендиректора ЧЧЗ «Восток» Валентин Тихонов. Однако во вторник 100% долей последнего перешли к его шефу Сергею Тищенко. Тихонов остается руководителем компании. Выручка общества выросла до 104,8 млн, чистая прибыль составила 35 млн рублей. Градообразующее предприятие Чистополя позиционирует себя как единственный в России часовой завод с полным циклом производства часовых механизмов и механических наручных часов.

скриншот с сайта Яндекс.карты

Весной «Реальное время» рассказывало о смене учредителя и у другого местного предприятия — ООО «Восток-Амфибия», созданного в 1990-х годах на базе Чистопольского часового завода. Новым собственником компании стала Альбина Марсовна Тихомирова — по всей вероятности, дочь бессменного директора производства и с 2018 года его единственного владельца Марса Халиловича Файзуллина.

Предприятие производит судовые и автомобильные часы. Его изделиями оборудованы практически все автомобили отечественного производства. В крупных партнерах компании концерны АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, Ижевский автомобильный завод и другие.

Партнер КАМАЗа увеличил капитал в 200 раз

На этой неделе значительно выросли в денежном выражении доли акционеров казанского ООО «Центр технологических разработок «Тимер» — одного из ведущих производителей автокомпонентов для КАМАЗа и других автозаводов страны.

Причина — собственники предприятия в 200 раз увеличили размер уставного капитала компании: с 10 тысяч до 2 млн рублей. У общества четыре собственника. Самой большой пакет акций у Айназ Галеевой — 56%, у Лилии Гафуровой и Роберта Закирова — по 15%, у Марата Галеева — 14%.

На этой неделе значительно выросли доли акционеров ЦТР «Тимер» — производителя автокомпонентов для КАМАЗа и других автозаводов страны. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Гафуровой также принадлежат две казанские фирмы: «Ялкын» по выращиванию бахчевых (50%) и «Профит-Трейд» по аренде и управлению недвижимостью. Закиров владеет в городе юридическим агентством «Мигра» и компанией «Алроис» по продаже одежды. Галеев ранее тоже был собственником нескольких фирм, которые на сегодня ликвидированы. Кроме того, в 2020 году его попытался обанкротить пестречинский «Научно-производственный центр «Нур-Тех», но стороны заключили мировое соглашение.

Сам ЦТР «Тимер» занимается разработкой и производством автокомплектующих: сферических зеркал, гидравлических и пневматических узлов и агрегатов тормозных систем, других изделий для автомобилей, автобусов, троллейбусов и сельскохозяйственной техники. Поставляет продукцию ПАО «КАМАЗ», ООО «АЗ» ГАЗ», ООО «ПАЗ», ООО «АЗ» Урал», ПАО «АМЗ», ООО «КАВЗ», ООО «КЗ «Ростсельмаш» и на вторичный рынок запчастей. В штате компании трудятся 90 человек.