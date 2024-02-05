Мосгорсуд признал законным арест Рината Ханбикова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня Мосгорсуд рассмотрел жалобы адвокатов на водворение в СИЗО экс-главы совета директоров АО «Аммоний» и компании «Газпром межрегионгаз Казань» Рината Ханбикова. Информация об этом появилась в базе суда.



По данным «Реального времени», интересы обвиняемого в мошенничестве на 246,4 млн рублей представляли казанский и московские адвокаты.

Напомним, под стражу ветерана промышленности Татарстана еще 21 декабря 2023 года отправил Басманный суд Москвы. Также были удовлетворены ходатайства о водворении в СИЗО бывшего гендиректора «Менделеевсказота» Фирдиса Абдрахманова и бывшего директора московского представительства АО «Аммоний», а ныне — директора ООО «ТТТ» Аллы Куцаковой. Под домашний арест суд отправил москвичку Гузель Салимгараеву, бывшего замдиректора и директора коммерческого департамента завода «Менделеевсказот», и Зухру Зиятдинову, экс-начальника отдела продаж завода «Менделеевсказот» из Татарстана.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По версии СК и ФСБ, с подачи обвиняемых два татарстанских завода в 2013-2018 годах заключали невыгодные сделки с московским ООО «ТТТ» по сбыту продукции: заводы отпускали аммиачную селитру по заниженной цене, обеспечивая хранение, транспорт и погрузку, а компания «ТТТ» перепродавала товар с накруткой и затем перенаправляло прибыль под видом займов и процентов «в интересах Ханбикова и связанных с ним физических лиц».

Какую роль в данном деле сыграл глава СКР Александр Бастрыкин и чьи фамилии обнародовал Басманный суд в качестве свидетелей предполагаемого преступления — в материале «Реального времени».