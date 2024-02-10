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Татарстан стал лидером по трансплантациям органов в России

15:35, 10.02.2024

Татарстан стал лидером по числу трансплантаций среди субъектов России без учета столичных федеральных центров. Такие данные озвучил министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.

За прошлый год в регионе провели 213 операций по трансплантации органов: 115 пересадок почки, 72 — печени и 26 — сердца.

— Каждая история пересадки — особенная. Это люди, которые были изнурены заболеванием, кому-то из них жить оставалась 2-3 месяца. После пересадки органа жизнь у них началась с чистого листа. Есть примеры, когда женщины после пересадки печени беременели и благополучно рожали здоровых детей! — подчеркнул Миннуллин.

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Галия Гарифуллина
ОбществоМедицина Татарстан
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