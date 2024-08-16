Видеофиксация экзаменов для мигрантов, снижение импорта процессоров, рекордный рост автокредитов
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 16 августа.
- В России могут начать записывать на видео письменную часть экзаменов для иностранных граждан, которые приезжают в страну для трудоустройства. Это одна из мер по борьбе с нелегальной миграцией, обсуждаемых на правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Сейчас обязательной фиксации письменной части экзамена нет, она включает только идентификацию экзаменуемого и члена комиссии, определение даты и места экзамена, а также его устную часть.
- С января по апрель 2024 года импорт процессоров Intel в Россию упал в 15 раз в натуральном выражении, до 20 тыс. устройств против 289 тыс. штук в 2023 году. В денежном выражении падение составило 12 раз до 297 млн рублей против 3,5 млрд. Похожая ситуация наблюдается и с поставками процессоров AMD. За четыре месяца 2024 года было поставлено 17 тыс. устройств на 142 млн рублей. Сокращение по сравнению с 2023 годом составило 258% в натуральном выражении и 321% — в денежном.
- Один из пилотов военного самолета Ту-22МЗ, разбившегося накануне, ночью скончался в медицинском учреждении. По сообщениям губернатора Иркутской области, остальных членов экипажа госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
- В июле россияне взяли рекордные 133 тыс. автокредитов на общую сумму 197 млрд рублей — это на 57% больше, чем в том же месяце прошлого года. Средний размер займа составил 1,5 млн рублей, а его средний срок превысил 5 лет. Полная стоимость автокредита составила 20,4%, а к началу августа превысила 21%.
- Лидер Северной Кореи Кич Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил уверенность в победе страны в «священной войне за мир». В тексте сообщения сказано, что «российский народ решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства».
- Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил о своем намерении снизить цены на энергию за счет увеличения добычи нефти. Он также выразил уверенность в том, что сможет улучшить отношения с Ираном и предотвратить разработку там ядерного оружия.
- За минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили пять украинских дронов над акваторией Черного моря. Также они ликвидировали два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, сообщает Минобороны России.
Олег Исаков
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.