Новости происшествий

11:24 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Минобороны: в Иркутской области разбился самолет Ту-22М3

18:01, 15.08.2024

В Иркутской области при выполнении планового полета разбился самолет Ту-22М3.

По информации Минобороны России, экипаж воздушного судна успел катапультироваться, и их жизни ничего не угрожает.

— Упал самолет в безлюдной местности, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность, — добавили в министерстве.

Олег Исаков
Справка

Ту-22МЗ — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также