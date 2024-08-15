Минобороны: в Иркутской области разбился самолет Ту-22М3
В Иркутской области при выполнении планового полета разбился самолет Ту-22М3.
По информации Минобороны России, экипаж воздушного судна успел катапультироваться, и их жизни ничего не угрожает.
— Упал самолет в безлюдной местности, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность, — добавили в министерстве.
Справка
Ту-22МЗ — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.
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