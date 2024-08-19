Своя дорога: Татарстан оставит «Алексеевскую» трассу под своим управлением

Республика получит в управление 145 км автодороги Алексеевское — Альметьевск, а ее оператором станет АО «Автострада»

Фото: Динар Фатыхов

Достраиваемая дорога Алексеевское — Альметьевск останется в собственности Татарстана, и в дальнейшем стоимость проезда по ней будет согласовываться с властями республики. Принцип оплаты окончательно закрепили год назад, когда федеральные власти включили участок в состав платной автомагистрали Шали (М-7) — Бавлы (М-5) как отрезка МТК Европа — Западный Китай. Концессионер проекта — АО «Автострада» — привлек в строительство шоссе 102 млрд рублей, сообщил «Реальному времени» глава компании Александр Комлев. При этом Марий Эл и Башкортостан отказались от продолжения платных транспортных коридоров МТК, после чего «Автострада» приступила к ликвидации дочерних предприятий в этих регионах.

«Дорога — татарстанская, а ценник московский?»

«Платные дороги могут быть такими только тогда, когда есть альтернативные пути — так по закону. Всегда есть возможность не платить и проехать бесплатно, но там свои сложности», — год назад президент России Владимир Путин ответил на вопрос москвича, который пожаловался на завышенный тариф в 6 тысяч рублей за проезд по трассе М-12 Москва — Казань во время «Прямой линии». Тогда глава государства ответил водителю, что плата должна быть не более 4,5 тысячи рублей, а позже такую стоимость проезда подтвердили в ГК «Автодор».

Схожее волнение охватывает грузоперевозчиков, которые ждут открытия платной автодороги Алексеевское — Альметьевск. Ее запуск запланирован в ноябре этого года и позволит разгрузить трассы Казань — Оренбург и М-7. Какой ценник вывесит новый дублер федеральных дорог в юго-восточной зоне Татарстана? На какие ценовые зоны будет разделено 145-километровое шоссе до нефтяной столицы республики и кто станет ее оператором?

Как заметил один из перевозчиков, проезд по дороге в Татарстане мог бы быть дешевле, чем по столичным платным трассам Москвы и Санкт-Петербурга. «Дорога — татарстанская, а ценник будет московский?» — задаются вопросами представители отрасли.

Владимир Путин ответил на вопрос москвича, который пожаловался на завышенный тариф в 6 тысяч рублей за проезд по трассе М-12 Москва — Казань во время «Прямой линии». взято с сайта kremlin.ru

Как Хуснуллин убедил Мишустина

Дорога Алексеевское — Альметьевск считается долгостроем: ее начали строить почти 17 лет назад, прокладывали со скоростью по километру в год, и мало кто верил в счастливое окончание проекта. С первых дней ее инвестором является АО «Автострада» (входит в группу компаний СМП).

— Если бы он [советник гендиректора АО «СМП-Нефтегаз» Фоат Комаров] не начал бы строить, не втянулся, то никто ничего давать не стал бы, — рассказал «Реальному времени» гендиректор АО «Автострада-Центр» Наиль Шайхутдинов.

В конце 2021 года «Автострада» подписала концессионное соглашение на строящуюся дорогу Алексеевское — Альметьевск. К тому моменту на объекте было освоено около 20 млрд рублей, большая часть из которых — собственные вложения «СМП-Нефтегаза», уточнил Шайхутдинов.

Рывок в строительстве дороги случился за счет предоставления федерального гранта, уточнил гендиректор АО «Автострада» Александр Комлев. По его словам, грант покрыл около 50% расходов, а вся трасса обошлась в 102 млрд рублей, плюс помог Татарстан.

— Сыграло то, что Федерация согласилась инвестировать. Республика была сразу согласна, но все смотрела на Москву. Как только Москва согласилась, тогда и республиканские власти решили выделить деньги. Все зависело от позиции Москвы, — рассказал собеседник «Реального времени».

По его словам, убеждать правительство в необходимости завершения строительства платной дороги пришлось лично вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. «Он показал Мишустину трассу, сказал, что один человек столько лет вкладывает свои деньги и наконец нужно достроить». В результате по распоряжению премьер-министра страны был выделен грант, а также инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК). По некоторым данным, он составил 5 млрд рублей. Но уже в этом году федеральные власти запретили выделять деньги на новое строительство — финансируются только ранее начатые проекты.

Рывок в строительстве дороги случился за счет предоставления федерального гранта, уточнил гендиректор АО «Автострада» Александр Комлев. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

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Дорога Алексеевское — Альметьевск изначально входила в состав трассы Шали (М-7) — Бавлы (М-5) как часть международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. По сути это первый платный отрезок МКТ. В чье ведение он перейдет?

— Трасса Алексеевское — Альметьевск не войдет в состав М-7 и, соответственно, не перейдет в ведение Росавтодора, — сообщили изданию в пресс-службе «Росавтодора».

— Данный объект строится по региональной концессии (концессионер — АО «Автострада»), он будет находиться в собственности Республики Татарстан, — заявили в пресс-службе Фонда развития территорий, выступающего оператором программы инфраструктурных бюджетных кредитов.

Оператором дороги станет концессионер АО «Автострада», что даст возможность предлагать собственную тарификацию.

Оператором дороги станет концессионер АО «Автострада», что даст возможность предлагать собственную тарификацию. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Достраиваемая платная автодорога Алексеевское — Альметьевск будет передана в управление ГК «Автодор», и в дальнейшем стоимость проезда будет согласовываться с правительством РФ, — сообщили в пресс-службе «Автодора».

Принцип оплаты проезда окончательно закрепили год назад, когда федеральные власти включили дорогу в состав платной автомагистрали Шали (М-7) — Бавлы (М-5) как отрезка МТК Европа — Западный Китай.

Правда, тут есть неоднозначный момент. До сих пор движение на первом участке трассы — это мост через реку Каму у села Сорочьи Горы до села Шали — было бесплатным, а введение платы предполагалось со второго участка — у села Алексеевское. Останется ли эта договоренность в силе? Новая платная дорога будет иметь первую техническую категорию «А», четыре полосы движения с разделительной полосой. Максимальная скорость движения по ней составит 150 км/ч.

Почему «Автострада» не протянула ветку в Поволжье

Согласно проекту, строительство платных участков МТК Европа — Западный Китай должно было проходить по территории Марий Эл и Башкирии. Но похоже, что «Автострада» решила поставить точку в дорожной эпопее, остановившись в Альметьевске. В июле этого года компания начала процедуру ликвидации дочернего АО «Автострада-Центр», которое собиралось проложить платный участок в Марий Эл, а также АО «Дирекция строительства Автострады», которая должно было построить платный участок в Башкортостане.

— Строительство в этих регионах заморожено, — сообщил «Реальному времени» гендиректор АО «Автострада-Центр» Наиль Шайхутдинов. — В Марий Эл мы закладывали интересный проект. Трасса Морки — Козиково протяженностью 216 км проходит через красивейшие природные места. Эта дорога придала бы мощнейший толчок для развития туризма. Почему забуксовало? Трудно сказать, но все упирается в финансы. Власти двумя руками за, но без денег ничего нельзя решить.

Трасса Морки — Козиково протяженностью 216 км проходит через красивейшие природные места. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Марийские власти простились с проектом платной дороги гораздо раньше. «У нас нет платных дорог в республике и ни в каких планах не просматриваются, — заявили «Реальному времени» в региональном Минтрансе. — У нас республика — дотационная. Собственную дорожную сеть лишь на 40% привели в нормативное состояние. Денег на новое строительство, да еще и платных дорог нет».

По данным Минтранса, с этого года выделяются средства только на ремонт дорог — ни реконструкции, ни нового строительства не предусмотрено. «У нас есть несколько источников: нацпроекты, программа «Развитие сельских территорий» — в итоге всего 3 млрд рублей. О каком новом строительстве может быть речь, если на ремонт не хватает», — посетовали в регионе.

Куда ведут платные дороги

В этом году Татарстан впервые обрастет новыми, но уже платными скоростными автомобильными дорогами. Почти одновременно со сдачей шоссе Алексеевское –Альметьевск в конце года будет вводиться обход вокруг Нижнекамска и Набережных Челнов. Он также является дублером федеральной трассы М-7. Ее стоимость составляет 89 млрд рублей.

В отличие от «Алексеевской» трассы закамский обход перейдет в доверительное управление ГК «Автодор», а проезд по нему будет осуществляться на платной основе, подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе госкорпорации. По данным ведомства, передача объекта будет происходить после сдачи дороги в эксплуатацию.

По данным ведомства, передача объекта будет происходить после сдачи дороги в эксплуатацию. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В результате дорожная сеть ГК «Автодор» пополнится в этом году примерно на 81 км (без учета моста через Каму, — прим. авт.). В правительстве Татарстана считают, что благодаря этим двум трассам крупные промышленные центры, где сосредоточены автопром, нефтехимия и нефтедобыча, получат альтернативные транспортные артерии для въезда и выезда.

В этом году «Автодор» планирует ввести еще несколько сотен километров шоссе. «Подвели итоги шести месяцев. Могу сказать, что результаты очень неплохие. Все плановые показатели выполнены и перевыполнены. До конца года планируется ввести порядка 308 км дорог», — сообщил российский вице-премьер Марат Хуснуллин и добавил, что трафик на платных дорогах стабильно растет, что, безусловно, говорит о востребованности реализуемых проектов.