Своя дорога: Татарстан оставит «Алексеевскую» трассу под своим управлением
Республика получит в управление 145 км автодороги Алексеевское — Альметьевск, а ее оператором станет АО «Автострада»
Достраиваемая дорога Алексеевское — Альметьевск останется в собственности Татарстана, и в дальнейшем стоимость проезда по ней будет согласовываться с властями республики. Принцип оплаты окончательно закрепили год назад, когда федеральные власти включили участок в состав платной автомагистрали Шали (М-7) — Бавлы (М-5) как отрезка МТК Европа — Западный Китай. Концессионер проекта — АО «Автострада» — привлек в строительство шоссе 102 млрд рублей, сообщил «Реальному времени» глава компании Александр Комлев. При этом Марий Эл и Башкортостан отказались от продолжения платных транспортных коридоров МТК, после чего «Автострада» приступила к ликвидации дочерних предприятий в этих регионах.
«Дорога — татарстанская, а ценник московский?»
«Платные дороги могут быть такими только тогда, когда есть альтернативные пути — так по закону. Всегда есть возможность не платить и проехать бесплатно, но там свои сложности», — год назад президент России Владимир Путин ответил на вопрос москвича, который пожаловался на завышенный тариф в 6 тысяч рублей за проезд по трассе М-12 Москва — Казань во время «Прямой линии». Тогда глава государства ответил водителю, что плата должна быть не более 4,5 тысячи рублей, а позже такую стоимость проезда подтвердили в ГК «Автодор».
Схожее волнение охватывает грузоперевозчиков, которые ждут открытия платной автодороги Алексеевское — Альметьевск. Ее запуск запланирован в ноябре этого года и позволит разгрузить трассы Казань — Оренбург и М-7. Какой ценник вывесит новый дублер федеральных дорог в юго-восточной зоне Татарстана? На какие ценовые зоны будет разделено 145-километровое шоссе до нефтяной столицы республики и кто станет ее оператором?
Как заметил один из перевозчиков, проезд по дороге в Татарстане мог бы быть дешевле, чем по столичным платным трассам Москвы и Санкт-Петербурга. «Дорога — татарстанская, а ценник будет московский?» — задаются вопросами представители отрасли.
Как Хуснуллин убедил Мишустина
Дорога Алексеевское — Альметьевск считается долгостроем: ее начали строить почти 17 лет назад, прокладывали со скоростью по километру в год, и мало кто верил в счастливое окончание проекта. С первых дней ее инвестором является АО «Автострада» (входит в группу компаний СМП).
— Если бы он [советник гендиректора АО «СМП-Нефтегаз» Фоат Комаров] не начал бы строить, не втянулся, то никто ничего давать не стал бы, — рассказал «Реальному времени» гендиректор АО «Автострада-Центр» Наиль Шайхутдинов.
В конце 2021 года «Автострада» подписала концессионное соглашение на строящуюся дорогу Алексеевское — Альметьевск. К тому моменту на объекте было освоено около 20 млрд рублей, большая часть из которых — собственные вложения «СМП-Нефтегаза», уточнил Шайхутдинов.
Рывок в строительстве дороги случился за счет предоставления федерального гранта, уточнил гендиректор АО «Автострада» Александр Комлев. По его словам, грант покрыл около 50% расходов, а вся трасса обошлась в 102 млрд рублей, плюс помог Татарстан.
— Сыграло то, что Федерация согласилась инвестировать. Республика была сразу согласна, но все смотрела на Москву. Как только Москва согласилась, тогда и республиканские власти решили выделить деньги. Все зависело от позиции Москвы, — рассказал собеседник «Реального времени».
По его словам, убеждать правительство в необходимости завершения строительства платной дороги пришлось лично вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. «Он показал Мишустину трассу, сказал, что один человек столько лет вкладывает свои деньги и наконец нужно достроить». В результате по распоряжению премьер-министра страны был выделен грант, а также инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК). По некоторым данным, он составил 5 млрд рублей. Но уже в этом году федеральные власти запретили выделять деньги на новое строительство — финансируются только ранее начатые проекты.
Что включат в тарифное меню
Дорога Алексеевское — Альметьевск изначально входила в состав трассы Шали (М-7) — Бавлы (М-5) как часть международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. По сути это первый платный отрезок МКТ. В чье ведение он перейдет?
— Трасса Алексеевское — Альметьевск не войдет в состав М-7 и, соответственно, не перейдет в ведение Росавтодора, — сообщили изданию в пресс-службе «Росавтодора».
— Данный объект строится по региональной концессии (концессионер — АО «Автострада»), он будет находиться в собственности Республики Татарстан, — заявили в пресс-службе Фонда развития территорий, выступающего оператором программы инфраструктурных бюджетных кредитов.
Оператором дороги станет концессионер АО «Автострада», что даст возможность предлагать собственную тарификацию.
— Достраиваемая платная автодорога Алексеевское — Альметьевск будет передана в управление ГК «Автодор», и в дальнейшем стоимость проезда будет согласовываться с правительством РФ, — сообщили в пресс-службе «Автодора».
Принцип оплаты проезда окончательно закрепили год назад, когда федеральные власти включили дорогу в состав платной автомагистрали Шали (М-7) — Бавлы (М-5) как отрезка МТК Европа — Западный Китай.
Правда, тут есть неоднозначный момент. До сих пор движение на первом участке трассы — это мост через реку Каму у села Сорочьи Горы до села Шали — было бесплатным, а введение платы предполагалось со второго участка — у села Алексеевское. Останется ли эта договоренность в силе? Новая платная дорога будет иметь первую техническую категорию «А», четыре полосы движения с разделительной полосой. Максимальная скорость движения по ней составит 150 км/ч.
Почему «Автострада» не протянула ветку в Поволжье
Согласно проекту, строительство платных участков МТК Европа — Западный Китай должно было проходить по территории Марий Эл и Башкирии. Но похоже, что «Автострада» решила поставить точку в дорожной эпопее, остановившись в Альметьевске. В июле этого года компания начала процедуру ликвидации дочернего АО «Автострада-Центр», которое собиралось проложить платный участок в Марий Эл, а также АО «Дирекция строительства Автострады», которая должно было построить платный участок в Башкортостане.
— Строительство в этих регионах заморожено, — сообщил «Реальному времени» гендиректор АО «Автострада-Центр» Наиль Шайхутдинов. — В Марий Эл мы закладывали интересный проект. Трасса Морки — Козиково протяженностью 216 км проходит через красивейшие природные места. Эта дорога придала бы мощнейший толчок для развития туризма. Почему забуксовало? Трудно сказать, но все упирается в финансы. Власти двумя руками за, но без денег ничего нельзя решить.
Марийские власти простились с проектом платной дороги гораздо раньше. «У нас нет платных дорог в республике и ни в каких планах не просматриваются, — заявили «Реальному времени» в региональном Минтрансе. — У нас республика — дотационная. Собственную дорожную сеть лишь на 40% привели в нормативное состояние. Денег на новое строительство, да еще и платных дорог нет».
По данным Минтранса, с этого года выделяются средства только на ремонт дорог — ни реконструкции, ни нового строительства не предусмотрено. «У нас есть несколько источников: нацпроекты, программа «Развитие сельских территорий» — в итоге всего 3 млрд рублей. О каком новом строительстве может быть речь, если на ремонт не хватает», — посетовали в регионе.
Куда ведут платные дороги
В этом году Татарстан впервые обрастет новыми, но уже платными скоростными автомобильными дорогами. Почти одновременно со сдачей шоссе Алексеевское –Альметьевск в конце года будет вводиться обход вокруг Нижнекамска и Набережных Челнов. Он также является дублером федеральной трассы М-7. Ее стоимость составляет 89 млрд рублей.
В отличие от «Алексеевской» трассы закамский обход перейдет в доверительное управление ГК «Автодор», а проезд по нему будет осуществляться на платной основе, подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе госкорпорации. По данным ведомства, передача объекта будет происходить после сдачи дороги в эксплуатацию.
В результате дорожная сеть ГК «Автодор» пополнится в этом году примерно на 81 км (без учета моста через Каму, — прим. авт.). В правительстве Татарстана считают, что благодаря этим двум трассам крупные промышленные центры, где сосредоточены автопром, нефтехимия и нефтедобыча, получат альтернативные транспортные артерии для въезда и выезда.
В этом году «Автодор» планирует ввести еще несколько сотен километров шоссе. «Подвели итоги шести месяцев. Могу сказать, что результаты очень неплохие. Все плановые показатели выполнены и перевыполнены. До конца года планируется ввести порядка 308 км дорог», — сообщил российский вице-премьер Марат Хуснуллин и добавил, что трафик на платных дорогах стабильно растет, что, безусловно, говорит о востребованности реализуемых проектов.
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