День в истории 19 августа: полет Белки и Стрелки, августовский путч, консульский центр КНР в Казани
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 19 августа 2024 года
Сегодня в мире отмечают День гуманитарной помощи и День фотографии. 33 года назад в Москве произошла попытка государственного переворота, 64 года назад космический корабль с Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет, 185 лет назад общественности представили метод получения дагеротипа — предшественника фотографии. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Стартует городской чемпионат по дворовым видам спорта «Игры нашего двора» среди подростков и молодежи Казани. Он будет идти до 23 августа.
- VII Межрегиональный форум по государственно-частному партнерству. Он будет идти 19—20 августа.
- РПЛ: казанский «Рубин» сыграет против тольяттинского «Акрона».
Кто родился: кутюрье Коко Шанель и актер Владимир Конкин
- 1883 — французский кутюрье Габриэль (Коко) Шанель (скончалась 10 января 1971 года). Произвела революцию в мире моды, в том числе значительно упростила женский костюм и популяризировала маленькое черное платье.
- 1937 — советский драматург Александр Вампилов (скончался 17 августа 1972 года). Автор таких произведений, как «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске» и т. д.
- 1946 — 42-й президент США в 1993—2001 годах Билл Клинтон. Во время его первого срока было подписано Североамериканское соглашение о свободной торговле. В 1996 году Клинтон вновь одержал победу на президентских выборах.
- 1950 — пианист, органист Рубин Абдуллин. С 1973-го работал преподавателем в Казанской консерватории, в 1988—2021 годах был ее ректором. Составитель и редактор сборников произведений для органа и фортепиано, в том числе сборника органных произведений композиторов Татарстана.
- 1951 — советский и российский актер Владимир Конкин. Наибольшую популярность получил благодаря ролям в картинах «Место встречи изменить нельзя», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Как закалялась сталь».
- 1965 — генеральный директор АО «Эдельвейс Корпорейшн» Илшат Хайруллин.
- 1969 — американский актер Мэттью Перри (скончался 28 октября 2023 года). Самая известная его роль — саркастичный Чендлер в сериале «Друзья», в котором актер играл 10 лет.
- 1976 — заместитель начальника УФСИН России по Татарстану Рафаэль Хусаинов.
Кто скончался: поэты Федерико Гарсиа Лорка и Роберт Рождественский
- 1765 — шведский химик и минералог Аксель Кронстедт (родился 23 декабря 1722 года). Открыл химический элемент никель, создал первую классификацию минералов, основанную на их химическом составе.
- 1819 — шотландский ученый, изобретатель паровой машины Джеймс Уатт (родился 30 января 1736 года). Благодаря ему также появились ртутный манометр, водомерное стекло в котлах, копировальные чернила и индикатор давления.
- 1923 — итальянский экономист и социолог Вильфредо Парето (родился 15 июля 1848 года). Наибольшую известность получил благодаря известному принципу, названному его именем, который гласил: «80% последствий проистекают из 20% причин».
- 1929 — русский театральный и художественный деятель Сергей Дягилев (родился 31 марта 1872 года). Главным делом его жизни стали известные «Русские сезоны». Для них Дягилев собрал творческий коллектив из самых выдающихся деятелей искусства начала XX века.
- 1936 — испанский поэт Федерико Гарсиа Лорка (родился 5 июня 1898 года). Один из самых значительных деятелей испанской культуры XX века. На русский Лорку переводила в том числе Цветаева.
- 1994 — советский поэт Роберт Рождественский (родился 20 июня 1932 года). Входил в группу шестидесятников наряду с Евтушенко, Вознесенским, Ахмадулиной, Окуджавой. Автор знаменитых стихотворений «Если вы есть, будьте первыми», «Человеку надо мало...», «На Земле, безжалостно маленькой...» и других.
- 2012 — британский и американский режиссер Тони Скотт (родился 21 июня 1944 года). Дебютировал фильмом «Голод». Также снял картины «Лучший стрелок», «Багровый прилив», «Полицейский из Беверли-Хиллз-2», «Враг государства», «Шпионские игры», «Неуправляемый».
- 2016- первая советская олимпийская чемпионка Нина Пономарева (родилась 27 апреля 1929 года). Она дважды получала золотую медаль на Олимпийских играх за метание диска.
- 2017 — первый главнокомандующий Военно-воздушных сил России Петр Дейнекин (родился 14 декабря 1937 года). С 1991 года был главнокомандующим ВВС — заместителем министра обороны СССР, с февраля 1992 года — главнокомандующим ВВС Объединенных ВС СНГ, а с сентября того же года — ВВС России. Позже возглавлял Управление президента по вопросам казачества.
- 2023 — народный артист России, профессор и художественный руководитель курса ГИТИСа Игорь Ясулович (родился 24 сентября 1941 года). Снимался в фильмах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Легенда о Тиле», «Статский советник», «Сыщики 4» и так далее.
- 2023 — член Академии наук Татарстана Мирфатых Закиев (родился 14 августа 1928 года). В 1967 году он стал ректором Казанского педагогического института и на этой должности проработал 19 лет. Также был директором Института языка, литературы и искусства Академии наук Татарстана и академиком-секретарем отделения гуманитарных наук.
Праздники: День фотографии и День фронтовой собаки
- Всемирный день гуманитарной помощи. Резолюцию о его учреждении Генеральная ассамблея ООН приняла в 2008 году. Праздник призван распространять информацию о способах оказания гумпомощи и необходимости международного сотрудничества в этой сфере.
- Всемирный день фотографии. Праздник установили в 2009 году. Высказал идею учредить его австралийский фотограф Корске Ара. Праздник приурочили к первой демонстрации дагерротипа — прототипа фотографии.
- День рождения русской тельняшки. Считается, что 19 августа 1874 года Александр ІІ подписал указ, согласно которому тельняшка стала частью обязательной формы одежды русских моряков.
- День фронтовой собаки. Праздник учредили несколько лет назад, в 2017-м, по инициативе московского Музея Победы. Дату выбрали не случайно: она приурочена к событию 1943 года, когда овчарка Дина подорвала железнодорожные пути — взрывом были уничтожены 10 вагонов противника.
События в истории: Пулковская обсерватория, собаки в космосе, попытка госпереворота в Москве
- 1839 — в Санкт-Петербурге открыли Пулковскую астрономическую обсерваторию. В ней установили один из самых больших на тот момент в мире телескопов. Основным направлением работ в обсерватории было определение положения звезд в пространстве, а также поиск и исследование двойных звезд.
- 1839 — широкой общественности представили дагеротипию — ранний фотографический процесс. Снимок получали благодаря светочувствительности йодистого серебра. Технология пользовалась популярностью в течение следующих двух десятилетий, а затем была вытеснена новыми методами фотографирования.
- 1960 — советский космический корабль с Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю. Сутки спустя собаки-космонавты уже участвовали в пресс-конференции. После полета Белка и Стрелка жили при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины и умерли в глубокой старости.
- 1981 — в СССР было принято решение о создании группы специального назначения «Вымпел». Вскоре она стала одним из сильнейших спецподразделений мира. Сотрудники подразделения неоднократно выполняли спецзадания в Афганистане, Анголе, Мозамбике, Вьетнаме, Никарагуа, Ливане, на Кубе и ряде других государств.
- 1991 — в Москве произошла попытка государственного переворота. По радио и телевидению передали «Заявление советского руководства» о болезни президента Горбачева и передаче его полномочий вице-президенту Янаеву — председателю вновь созданного Государственного комитета по чрезвычайному положению (КГЧП). В Москву были введены войска, в том числе танки. Сопротивление ГКЧП возглавили президент РСФСР Борис Ельцин и руководство России. В итоге путчисты потерпели поражение.
- 2021 — в Казани установили мемориальную доску в честь 120-летия со дня рождения заместителя председателя президиума Верховного Совета ТАССР второго, третьего, четвертого созывов Шакира Ахтямова. Увидеть ее можно на здании №5 на улице Николаева в Вахитовском районе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.