В Казани установили мемориальную доску в честь политического деятеля ТАССР Шакира Ахтямова

В Казани установили мемориальную доску в честь 120-летия со дня рождения заместителя председателя президиума Верховного Совета ТАССР второго, третьего, четвертого созывов Шакира Ахтямова. Увидеть ее можно на здании №5 по улице Николаева в Вахитовском районе.

«В этом доме в 1958—1989 гг. жил государственный и политический деятель ТАССР Шакир Ахметзянович Ахтямов», — гласит надпись мемориальной доски на русском и татарском языках.

Ахтямов, помимо работы в президиуме ВС ТАССР, за свою карьеру занимал должность первого секретаря Буинского райкома Всесоюзной Коммунистической партии большевиков. Также он руководил строительством железнодорожной дороги на участке Свияжск — Ульяновск в 1942 году.

Фото: mert.tatarstan.ru

За свою работу Ахтямов был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1945 год), орденом Ленина (1950-й), медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Идея установки мемориальной доски принадлежит внукам Ахтямова. Инициативу поддержали в Минэкономики и Минкультуры республики.

Постановление об установлении мемориальной доски в честь Ахтямова в феврале 2021 года подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. «Реальное время» рассказывало, как потомственный госслужащий из Башкортостана Равиль Ахтямов добивается установки памятной таблички в Казани на стене дома, где жил его дед.

Татьяна Демина