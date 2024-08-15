«Пушкинская карта» для дошкольников, запрет калечащих операций животным, «Реал» — обладатель Суперкубка УЕФА
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 15 августа.
- Стоимость сборов первоклассника в школу в России выросла на 7,1% по сравнению с прошлым годом и составляет около 32,1 тыс. рублей. Сильнее всего подорожали ручки — на 9,1%, до 31,4 рубля за штуку. Одежда и обувь для девочек в этом году стали дороже на 6,7% и стоят 28,1 тыс. рублей, а для мальчиков — на 8%, до 23,4 тыс. рублей.
- Советник президента Елена Ямпольская обсуждает с книжными издателями возможность запуска госпрограммы популяризации книг среди дошкольников по аналогии с «Пушкинской картой». Номинал карты для покупки книг пока не утвержден, но обсуждается вариант до 3000 рублей в год.
- Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил почетную грамоту экипажу атомного подводного крейсера «Казань», который в июне 2024 года в составе корабельной группировки впервые в истории подводного флота России зашел в порт Гаваны на Кубе: «В июне весь мир обсуждал, как наша подводная лодка «Казань» прошла незамеченной для военной разведки США. На встрече с командиром атомного подводного крейсера К-561 «Казань» Вячеславом Самойловым передал экипажу корабля почетную грамоту за мужество и высокий профессионализм, проявленные в ходе решения задач в Атлантическом океане. И получил в подарок картину, на которой запечатлена наша лодка в акватории Гаваны в этот уникальный момент».
- В России нет угрозы распространения оспы обезьян, сообщили в Роспотребнадзоре. Ведомство осуществляет все необходимые меры для выявления инфекции и контролирует ситуацию. Также Роспотребнадзор подготовил предложения об оказании научно-технического содействия странам Африки, затронутым эпидемией, и напомнил о мерах профилактики. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян ЧС в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
- Куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова предупредила о мошенничестве перед началом учебного года. Злоумышленники создают поддельные интернет-магазины школьной одежды, учебников и канцтоваров и рассылают письма и SMS со ссылками на них. После оплаты продавцы перестают выходить на связь, а товар не отправляется. Храпунова рекомендует делать покупки в проверенных местах.
- Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил, что законопроект о запрете калечащих операций животным отправлен на доработку. Комитет ждет, когда Мосгордума внесет в Госдуму пересмотренную версию документа, поскольку многие ветеринарные клиники предлагают клиентам процедуры, которые делают животных инвалидами, в том числе онихэктомию — ампутацию третьей фаланги и когтя у кошек.
- «Реал» стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв в матче за трофей итальянскую «Аталанту» со счетом 2:0. В этой игре за «Реал» дебютировал французский нападающий Килиан Мбаппе, который забил первый гол за команду на 68-й минуте встречи. Клуб выиграл Суперкубок УЕФА в рекордный шестой раз.
- Международный паралимпийский комитет согласовал участие 98 спортсменов-паралимпийцев в качестве нейтральных атлетов на Паралимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже. Среди заявленных участников — 90 спортсменов из России и 8 — из Беларуси.
- Обязательная эвакуация объявлена во всем Глушковском районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. До этого эвакуация была объявлена только в поселке Глушково.
Рената Валеева
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