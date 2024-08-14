ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области общественного здравоохранения

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил, что ВОЗ признает распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Это решение было принято после обращения комитета по чрезвычайным ситуациям, пишет РИА «Новости».

Комитет обратился к главе ВОЗ с просьбой объявить распространение заболевания ЧС международного значения. По мнению специалистов, это необходимо для привлечения большего внимания и ресурсов на борьбу с оспой обезьян.

Гебрейесус отметил, что в прошлом году число выявленных случаев заболевания оспой обезьян стремительно выросло. В 2024 году количество заболевших превысило отметку в 14 тысяч, а 524 человека скончались.

Напомним, что оспа обезьян не является новым заболеванием. Однако в течение многих лет она не распространялась за пределы Центральной Африки. Как правило, переносчиками заболевания являются приматы, но оно может распространяться и среди людей воздушно-капельным путем.