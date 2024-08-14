Аннулирование регистрации за шумность авто, режим ЧС в Белгородской области, уход премьер-министра Японии
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 14 августа.
- В Белгородской области объявлен режим ЧС регионального уровня из-за напряженной обстановки и ежедневных обстрелов со стороны ВСУ. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, область обратится в правительственную комиссию с просьбой объявить режим ЧС на федеральном уровне.
- Премьер-министр Японии Фумио Кисида не будет выдвигаться на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии в сентябре этого года. Он подчеркнул необходимость проведения открытых выборов и заявил, что останется в политике, чтобы поддерживать нового главу партии. 67-летний Кисида возглавляет Либерально-демократическую партию Японии с сентября 2021 года, с октября того же года занимает пост премьера.
- Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил разрешить сотрудникам полиции аннулировать регистрацию транспорта за езду на шумном автомобиле. Он отметил, что в Санкт-Петербурге прошел рейд против «громких» водителей авто и мотоциклов, а массовые жалобы на шумные машины поступают из Набережных Челнов, Санкт-Петербурга, Москвы, Махачкалы, Ростова, Пятигорска, Краснодара и др.
- Команда разработчиков из Университета Иннополис создала платформу Asimov Lab для генерации экзаменационных заданий с автоматической оценкой работ и разбором ошибок. Руководитель лаборатории Марк Петров рассказал, что платформа находит причины ошибок и предоставляет подробное объяснение. Также она позволяет генерировать задания на основе собственных материалов. В России у программы нет прямых конкурентов, «а сервисы со схожим функционалом не могут гарантировать качество сгенерированной работы, так как делегируют всю работу языковой модели».
- На аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии произошла утечка 25 тонн воды, содержащей радиоактивные вещества. Вода ушла через дренажные отверстия в подвал здания, но наружу не попала. Компания-оператор считает, что проблемы с охлаждением отработанного ядерного топлива нет. Подача новой воды была временно остановлена, а в здание был запущен робот для обследования помещений.
- У православных христиан начинается двухнедельный Успенский пост, единственный из посвященных Богородице. Он установлен в память Успения Божьей Матери и по строгости приравнивается к Великому посту: нельзя есть мясные, молочные и рыбные продукты, участвовать в увеселениях. Первый день поста именуется Медовым Спасом и посвящен сбору меда.
- По данным американского Минфина, самое сильное обесценивание доллара в XXI веке произошло при президенте США Джо Байдене. Индекс покупательной способности доллара снизился на 20% за 3,5 года пребывания Байдена на посту президента США. Самым «успешным» стал Дональд Трамп — за один его президентский срок доллар снизился лишь на 8%.
- За ночь, по данным Минобороны, над российскими регионами силы ПВО уничтожили 117 беспилотников самолетного типа — по 37 на Курской и Воронежской областями, 17 — над Белгородской, 11 — над Нижегородской, девять — над Волгоградской, три — над Брянской, два — над Орловской и один — над Ростовской областями. Еще четыре тактические ракеты сбили над Курской областью.
Рената Валеева
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