Чтение снижает на 68% уровень стресса у взрослых, а дети начинают читать благодаря комиксам

Филолог Игорь Гурьянов рассказал, как мы читаем

Фото: Динар Фатыхов

Может ли ребенок начать читать в два года? Что влияет на восприятие текста? Какие книги лучше — бумажные или электронные? Обо всем этом рассказал доцент кафедры романо-германской филологии ИФМК КФУ Игорь Гурьянов на своей лекции «Чтение: процесс, навык, удовольствие» в Национальной библиотеке РТ.

Чтение — это навык

Чтение как навык появилось примерно тогда же, когда появилась письменность, примерно 7—8 тысяч лет назад. До этого люди либо передавали информацию из уст в уста, либо получали ее через наскальные рисунки. Примерно 5 тысяч лет назад появились библиотеки и первые алфавиты. Это был шумерский язык и скандинавские руны. Уже не нужно было зарисовывать процессы и действия. Люди научились передавать информацию с помощью универсальных символов. По словам Игоря Гурьянова, чтение «про себя», то есть как зрительный процесс, появилось только в XV веке. До этого читали в основном вслух. Это были глашатаи или другие специальные люди, которые зачитывали рукописные тексты, законы или вердикты короля на главной площади города или деревни.

— Чтение — это достаточно сложный процесс, ему нужно учиться. В человеческом мозгу нет отдельной доли или участка, который отвечал бы только за чтение. Чтение — это навык, который появился на синтезе зрительной коры головного мозга. Примерно те же самые участки мозга задействованы при узнавании лица другого человека, — сказал во время своей лекции Игорь Гурьянов.

В современном мире символы играют важную роль и до сих пор используются для передачи информации. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Итак, чтение — это не генетический процесс, а культурно-психологическое явление. По словам Гурьянова, навык чтения может появиться тогда, когда у человека сформируется устойчивый языковой навык. Поэтому, утверждает филолог, ребенок не может научиться читать в год или два, к этому времени у него не сформировался словарный запас. Скорее ребенок просто подражает читающим родителям.

Мы читаем рывками

Процесс чтения неразрывно связан с красивым французским словом саккада, что переводится как «толчок» или «рывок». Филолог Игорь Гурьянов рассказал, что люди читают этими саккадами. Это быстрые, строго согласованные движения глаз, которые происходят одновременно и в одном направлении. Если мы останавливаемся на каком-то слове, значит, оно имеет для нас ключевое значение. Такую смысловую паузу называют точкой фиксации. Если перед нами сложное слово или сложное предложение, которое не получается понять при беглом чтении, то мы возвращаемся такими скачками назад и сканируем глазами еще раз, пока не поймем смысл написанного. Иногда приходится прыгать на предложение назад, иногда на абзац, а в случае чтения «Войны и мира» Льва Толстого и на несколько страниц назад.

— Айтрекеры показывают, что взрослые, хорошо читающие люди пропускают порядка 70% коротких слов. В основном это служебные слова или часто используемые. Наш мозг очень ленив, поэтому много додумывает. Если мы скажем «я от бабушки ушел», то во фразе «от дедушки ушел» мозг перепрыгнет на последнее слово. Потому что носители русской культуры хорошо знают историю Колобка, — рассказал Гурьянов.

Саккады, отслеженные айтрекерами. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Конечно же, в своем выступлении Игорь Гурьянов упомянул о трех типах людей, которые по-разному воспринимают информацию. Визуалы обладают хорошей зрительной памятью и могут вспомнить, где было расположено то или иное слово в тексте. Аудиалы воспринимают информацию на слух и запоминают интонации, с которыми определенные слова были произнесены. Есть еще кинестетики, которые воспринимают информацию параллельно с какими-либо действиями. К примеру, они могут учить стихи или отрывок текста только тогда, когда ходят по комнате взад и вперед. Идеально, если у них будет теннисный мяч, который они будут отбивать с каждым словом.

— Кинестетики — самый интересный тип. Таких людей в школе называют непоседами. Они не могут сосредоточиться на чем-то одном. В основном у них восприятие информации происходит с помощью различных органов чувств. Кинестетикам несколько сложнее в школе, потому что нужно спокойно сидеть 45 минут и даже не шебуршить пальцами. Часто на уроках они начинают щелкать ручкой. Им нужно чуть больше времени для того, чтобы запомнить информацию, — добавил Игорь Гурьянов про третий тип людей.

Филолог Игорь Гурьянов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме этих трех, филолог добавил еще один тип — дискреты. Это люди, которые запоминают информацию только после того, как пропустят ее через логический аппарат. Они обожают схемы и диаграммы. Игорь Гурьянов предположил, что к этому типу можно отнести многих айтишников. Но добавил, что пока было выявлено мало дискретов. Хотя с появлением все большего количества digital natives, то есть людей, которые уже родились с технологиями, количество дискретов значительно увеличится.

Чтение с экрана или с бумаги?

Этот вопрос очень остро стоит последние 20 лет. Но, похоже, Патриция Александр из университета Мэриленда нашла ответ. Она провела большое исследование среди студентов, в ходе которого участники заявили, что лучше распознают и запоминают информацию, если она представлена в электронном виде. Затем Александр провела исследования и сравнила, как запомнили текст студенты, которые читали с экрана, и студенты, которые читали с бумаги. Оказалось, что информацию с бумаги запомнили и усвоили лучше. К такому же выводу пришел Пабло Дельгадо из университета Валенсии. Он обнаружил, что если нужно быстро прочитать и запомнить текст, то лучше читать его с бумажного носителя.

Исследовательница из Калифорнии Мэриэн Вулф отметила, что чтение — не естественный процесс, в отличие от слушания или говорения. В мозгу нет отдельной структуры, которая отвечала бы за чтение. Она сравнила этот навык с занятиями спортом. То есть чтение требует постоянной тренировки. И, как в спорте, начинать стоит с легкого и постепенно усложнять и увеличивать нагрузки.

Во время ликвидации безграмотности сто лет назад активно использовали систему символов на плакатах. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наоми Барон из университета Вашингтона тоже проводила ряд исследований. Она пришла к выводу, что качество чтения зависит не только от носителя информации, но и от наших предварительных ожиданий от текста. Если мы считаем, что текст легко прочесть, то и не будем прилагать усилий.

— Предварительные ожидания от текста часто связаны с нашими привычками. Например, если мы привыкли читать с телефона посты в соцсетях, то есть достаточно легкую информацию, то наш мозг автоматически начинает включать режим лени. Он понимает, что любая информация, которая у нас идет с экрана, будет легкой. Если мы что-то не поняли из поста в соцсетях — ничего страшного не произойдет. Поэтому очень важно фильтровать и работать с привычками чтения. Старайтесь читать с телефона не только посты, но еще и сложную литературу. Наоми Барон также отметила, что при ожидании чтения легкого текста скорость чтения возрастает, но качество запоминаемой информации падает, — объяснил Игорь Гурьянов.

Исследовательница Наоми Барон обнаружила еще один интересный момент. Прокручивание, или скроллинг, ленты вызывает сложности с восприятием текста. В книге есть определенная книжная ориентация. В ней текст зафиксирован на одном месте. Мы видим границу текста, слова не прыгают вверх или вниз. Они стоят ровно там, куда их поставил типограф. Даже перевернув страницу, мы быстро найдем расположение слова. Но такого не происходит, когда мы в браузере читаем текст, разделенный даже абзацами. Наоми Барон называет это «бесконечным текстом». Прокручивая этот «бесконечный текст», читатель всегда старается запомнить строчку, на которой остановился, чтобы не потерять ориентацию. То есть человеку нужно приложить больше усилий, чтобы не пропустить новые части текста.

Барон пошла еще дальше в своих исследованиях. Она также обнаружила, что в процессе чтения мы создаем ментальную карту произведения. Некоторые эпизоды сюжета запоминаются по месту их нахождения на странице. При чтении с экрана сложнее построить такую ментальную карту, потому что нет «маячков», глазу не за что зацепиться.

Не обошлось и без британских ученых. Дэвид Льюис из университета Сассекса исследовал методы релаксации после стресса. Он выяснил, что прослушивание музыки снижает стресс на 61%, чашка чая или кофе — на 54%, прогулка — на 42%, видеоигры — на 21%, а чтение — на 68%.

А что с детьми?

Один из распространенных вопросов родителей — как привить детям любовь к чтению. Игорь Гурьянов сказал, что лучший способ — это читать самим. Со временем дети будут копировать поведение родителей и начнут считать чтение нормой. Еще можно читать вместе с ребенком или читать детскую литературу по отдельности, а затем вместе обсуждать. И, конечно, не считать комиксы чем-то второсортным.

— Очень многие родители говорят, комиксы — это не литература. На самом деле это литература, и достаточно серьезная. Очень значительные и знаменитые авторы пишут комиксы. Комиксы легко читаются. Но главное — если ребенок еще не очень хорошо читает, комиксы могут пробудить интерес к сюжету. И вполне возможно, что потом ребенок захочет прочитать оригинал и сравнить, как художник и автор воспроизвели этот мир, — подытожил филолог Игорь Гурьянов.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».