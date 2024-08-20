Татарстанский бизнес ищет замену релокантам на внутреннем рынке труда

Фото: Динар Фатыхов

«На наши вакансии стали активно откликаться руководители машиностроительного комплекса Курска и Белгорода, и они не просят «релокационного» пакета, как москвичи или питерцы», — заявила «Реальному времени» глава кадрового агентства «Бизнес-партнер» Юлия Касилова. На татарстанских производствах начали отказываться от услуг релокантов и привлекают им на замену сотрудников из других регионов. КАМАЗ готов принять 1,5 тысячи рабочих и инженерно-технических работников из-за пределов республики, включая новые субъекты страны. В целом наем уехавших специалистов из страны в Татарстане сейчас почти не практикуется — это дорого, к тому же нужные кадры можно найти на внутреннем рынке, утверждают рекрутеры.

«Релокант — это как «золотая рыбка»

К началу осени уровень безработицы в Татарстане в очередной раз обновил исторический минимум — 0,21—0,27% или на одного безработного в республике приходится 11—12 вакансий, следует из данных Минтрудсоцзащиты РТ.

При этом предприятия республики все еще испытывают большой дефицит кадров, особенно инженерно-технических работников. Так, Казанский пороховой завод ищет персонал на 50 рабочих мест, КМПО объявило о поиске сотрудников на 40 вакансий, Казанский авиационный завод также регулярно ищет рабочие руки. Не хватает токарей, фрезеровщиков, термистов, слесарей по контрольно-измерительным приборам (КИП).

Несмотря на рекордно низкий уровень безработицы, промышленные предприятия республики испытывают дефицит кадров. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Количество предложений на рынке труда растет быстрее, чем число соискателей, и промышленным предприятиям приходится конкурировать за кадры с логистическими центрами и торговыми сетями. В муниципальных образованиях обстановка еще сложнее — нужно удержать молодежь, которая после окончания школы уезжает в города-миллионники, где заработные платы в полтора-два раза выше.



— Из внутренних вызовов, конечно, ключевой — это дефицит кадров, на него предстоит отвечать ростом производительности труда, причем во всех отраслях экономики и реального сектора, и социальной сферы, а также управлением внутренней трудовой мобильностью и, конечно, внешней миграцией, — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников на недавнем заседании Президиума Совета законодателей.

Ситуация усложнилась с оттоком кадров из России в последние 2 года, но некоторые из уехавших специалистов продолжают работать удаленно из-за пределов страны. Содержание таких работников дорого обходится работодателям, так что многие компании, включая татарстанские, начали искать замену релокантам внутри страны. Как правило, приезжих из других российских регионов специалистов приглашают работать на руководящих должностях на производстве. Реже привлекают в продажи и сферу услуг.

На дефицит кадров предстоит отвечать ростом производительности труда и управлением внутренней трудовой мобильностью, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Действительно, рынок профессионалов узкий, в Казань готовы ехать из Москвы, Санкт-Петербурга и даже из Сибири. В основном это узкие специалисты: инженерно-технические работники, ветеринары, агрономы — вся сельхозсфера, управленческий состав, — говорит руководитель отдела по подбору персонала «Ювика» Айгуль Чивикова.

Само понятие «релокация» означает — перемещение сотрудников между разными структурными подразделениями компании, предполагающее смену места жительства (внутренняя релокация). В рамках внешней релокации кандидат привлекается с рынка. Таким образом, релокант — это сотрудник из другого региона. Но в последнее время также называют специалистов, уехавших из России под влиянием СВО.

«Желающих переехать в Казань больше, чем предложений бизнеса»

В отсутствие кадров на местах предприятия привлекают специалистов из других регионов страны. «Релоканту обязаны компенсировать расходы на переезд, выплатить хорошие «подъемные», и главное — оплачивать аренду жилья на время его трудоустройства. Стандартный релокационный пакет включает в себя оплату переезда всех членов семьи, возмещение аренды жилья на срок от 3 до 12 месяцев», — отметила Айгуль Чивикова.

В отсутствие кадров на местах предприятия привлекают специалистов из других регионов страны. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Конкретные суммы содержания релокантов в агентствах не называют, так как в каждой вакансии — это могут быть разные затраты. Но средний диапазон варьируется от 100 до 500 тысяч рублей сверх заработной платы. Сделки по найму релокантов происходят, но не носят массовый характер, утверждают рекрутеры. «Желающих переехать в Казань больше, чем предложений от нашего бизнеса. Наши компании предпочитают брать на работу местных специалистов, у которых есть собственное жилье. Кроме того, ценится местный опыт, связи, взаимоотношения с другими компаниями», — заметила Юлия Касилова.

В последнее время на вакансии промышленных производств Татарстана начали откликаться руководители предприятий Курска и Белгорода. Так, на должность руководителя нового машиностроительного предприятия за пределами Казани претендовали несколько соискателей из этих городов, правда, работодатель отдал предпочтение татарстанскому топ-менеджеру, рассказала Касилова.

КАМАЗ сообщил в татарстанский Минтруд о готовности трудоустроить 1,5 тысячи жителей Курской и Белгородской областей на случай ЧП. Автогиганту в первую очередь нужны рабочие руки и инженерно-технический персонал. «С руководителями у нас проблем нет», — заметил директор департамента по связям с общественностью ОАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев.

КАМАЗ сообщил в татарстанский Минтруд о готовности трудоустроить 1,5 тысячи жителей Курской и Белгородской областей на случай ЧП. Сергей Афанасьев / realnoevremya.ru

Айтишники работают удаленно

Привлечение релокантов в IT-индустрию неактуально, так как в этой сфере работники трудятся удаленно, им не обязательно переезжать. А татарстанские банки развиваются за счет внутреннего персонала, добавила Юлия Касилова.

— В Иннополисе сегодня ежедневно находятся более 7 тысяч человек, постоянно проживают около 5,5 тысячи человек. Из них 68% переехали в Иннополис из других российских регионов, 6% из зарубежных стран, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Иннополиса, — Город стал точкой притяжения для молодых и талантливых людей. При этом каждый третий житель в Иннополисе — ИТ-специалист или ученый.

Иннополис попадает под федеральную программу льготной ипотеки для сотрудников ИТ-отрасли, добавили в мэрии. Кроме этого, в городе будущего действует собственная программа поддержки молодых семей с детьми, которые родились в Иннополисе. Они ежемесячно получают 10 тысяч баллов, которые приравниваются к 10 тысячам рублей — деньги можно потратить на услуги и сервисы в сфере питания, красоты, спорта, дополнительного образования. За 2023 год 270 семей приняли участие в этой акции, уточнили в пресс-службе Иннополиса.

Иннополис попадает под федеральную программу льготной ипотеки для сотрудников ИТ-отрасли. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Хантинг по-нижнекамски

Проблему кадрового дефицита в Нижнекамске также решают с помощью привлечения специалистов из других регионов. Согласно данным местного Центра занятости населения, на 447 официально-безработных, в столице нефтехимии Татарстана приходится 6 138 вакантных рабочих мест. Самая дефицитная на кадры — бюджетная сфера: не хватает полицейских и учителей. Нагрузку распределяют между действующими сотрудниками.

По информации от Управления здравоохранения, укомплектованность врачами в нижнекамских медицинских организациях — всего 47%. Для привлечения специалистов извне местные власти приняли пакет мер поддержки. Приезжие врачи могут претендовать на грант в 800 тысяч рублей на приобретение жилья по соципотеке, полностью меблированное и оснащенное бытовой техникой арендное жилье, льготные места в детсаду и школе для детей, «подъемные» в 21 тысячу рублей плюс ежемесячную прибавку к зарплате в течение трех лет в размере 4 тысяч рублей, впервые трудоустроенным — выплаты 100 тысяч рублей в первые 2 года, служебное жилье с правом дальнейшего приобретения в собственность и многое другое.

В сфере культуры свои предложения. Нижнекамский Театр юного зрителя успешно реализует собственный кейс набора в труппу. В 2023 году театр принял в штат пять приезжих артистов, в этом — приехали еще шестеро. Численность труппы небольшая — менее 20 человек, так что за 2 года смогли закрыть более 50% потребности.

— Искали и находили артистов на различных сайтах, собирали резюме и проводили заочное прослушивание. Привлекаем мы ребят в первую очередь тем, что предлагаем большой объем работы, а для артиста очень важно быть востребованным. Театр у нас молодой, перспективный, мы расширяем репертуар и готовы к экспериментам, — подчеркнула заведующая труппой Надежда Минибаева.

По информации от Управления здравоохранения, укомплектованность врачами в нижнекамских медицинских организациях — всего 47%. Салават Камалетдинов

В городе наибольший дефицит в представителях рабочих профессий: машинистов, слесарей, аппаратчиков, электриков, сварщиков, маляров. Конкуренция между работодателями разгорелась нешуточная и у специалистов есть возможность оценить преимущества предложений.



Эйчары «Нижнекамскнефтехима» со службами занятости работают в тесной связке: используют внутренние и внешние ресурсы. В городе объявления о наборе сотрудников размещены на рекламных щитах, рекрутеры активно работают в социальных сетях, на федеральных рекрутинговых платформах. Около 40% планируемого найма в компании — это выпускники колледжей и техникумов. Предприятие работает со школьниками и студентами уже на этапе обучения, помогают с профориентацией.

— С 2022 года проводим профориентационные занятия для учащихся восьмых классов «Моя первая профессия» — это совместный проект Корпоративного университета и КНН, по итогам которой школьники получают свидетельство по профессии 2-го разряда. Кроме того, молодые специалисты «Нижнекамскнефтехима» на регулярной основе проводят мастерские для студентов — погружают в профессии нефтехимии, приглашают обучающихся на встречи с руководителями, вовлекают в волонтерские проекты и мероприятия молодежного актива, проводят нефтехимические квизы. В Колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева реализуется программа дуального обучения, когда практика для студентов последних курсов проходит с трудоустройством на рабочих местах, тем самым позволяя повысить качество практической подготовки обучающихся, быстрее адаптироваться в компании, и на момент получения диплома студент является молодым специалистом предприятия — рассказала ведущий инженер учебного центра в рамках функционала с учебными учреждениями «Нижнекамскнефтехима» Гульназ Гизятова.

С 2022 года «Нижнекамскнефтехим» проводит профориентационные занятия для учащихся восьмых классов «Моя первая профессия». предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

СИБУР практикует такой инструмент, как ротация кадров: сотрудники с уникальными знаниями и опытом приезжают из других регионов присутствия компании — из Свободного, Тобольска, Казани, Благовещенска. Для того, чтобы переезд прошел максимально комфортно, разработан специальный пакет материальных льгот — компенсация жилья и проезда, помощь при переезде, моральная поддержка сотрудников и их семей через Центр поддержки «Мой город», который помогает релокантам познакомиться с городом и решить различные вопросы. Также Центр способствует популяризации рабочих профессий, смещая фокус внимания нижнекамцев в сторону промышленности, инженерии, химии, наконец, способствует появлению творческих сообществ. «Мой город» — это еще и карьерный центр, использующий лучшие мировые практики.

— Эта площадка будет работать в том числе и для молодых специалистов, студентов и выпускников Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. Здесь они смогут найти комфортный для себя путь развития в профессиональном и личностном плане, определить свой карьерный трек, — рассказала директор по организационному развитию «Нижнекамскнефтехима» Юлия Марданова.

Молодые специалисты смогут определить свой карьерный трек, отметила Юлия Марданова. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Но главное — на предприятии создают комфортные условия труда: обновлены столовые, открыты новые медицинские центры, работает собственная поликлиника, все сотрудники застрахованы по системе ДМС. Приобретено 108 новых экологичных автобусов на метане для доставки персонала на работу и с работы. Стремительно развивается инфраструктура предприятия: строятся новые административные и бытовые корпуса, автобусные остановки, ведется реконструкция и озеленение прилегающей к НКНХ территории. Все сотрудники обеспечены новой спецодеждой.

Для работников компании предоставляется 25% скидка на покупку машины. Открыты Центр поддержки сотрудников и Центр психологической помощи. Организуются стажировки на другие предприятия холдинга. Работает свой Корпоративный университет, который организует различные виды обучения для работников СИБУРа. Созданы специальные Советы для работы с молодежью и ветеранами предприятия.

