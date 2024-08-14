День в истории 14 августа: ваучеры в России, пожар на Казанском пороховом заводе, старт Telegram
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 14 августа 2024 года
Сегодня в Болгаре пройдет пленарное заседание научно-образовательного проекта «Международная археологическая школа», а казанский «Рубин» сыграет против петербургского «Зенита». 14 августа отмечают день рождения португальской корриды. Шесть лет назад скончался автор книг о Чебурашке — писатель Эдуард Успенский, 11 лет назад появился мессенджер Telegram, 32 года назад Борис Ельцин подписал указ «О введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации», 55 лет назад было принято решение строить КАМАЗ в Набережных Челнах. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Пленарное заседание научно-образовательного проекта «Международная археологическая школа» в Болгаре.
- Пресс-конференция, посвященная XX Казанскому международному кинофестивалю «Алтын минбар».
- Кубок России по футболу среди мужских команд: казанский «Рубин» сыграет против петербургского «Зенита».
Кто родился: поэт Дмитрий Мережковский и композитор Луиза Батыр-Булгари
- 1865 — русский поэт, один из основателей русского символизма Дмитрий Мережковский (скончался 9 декабря 1941 года). Его неоднократно номинировали на Нобелевскую премию, но ее лауреатом литератор так и не стал.
- 1867 — английский писатель Джон Голсуорси (скончался 31 января 1933 года). Вершиной его творчества стала серия произведения «Сага о Форсайтах». В 1932-м Голсуорси получил Нобелевскую премию по литературе.
- 1909 — советский татарский художник Байназар Альменов (скончался 31 октября 1976 года). Оформлял татарскую азбуку, дастан «Идегей», стихи Габдуллы Тукая и прозу Шарифа Камала. Когда началась Великая Отечественная война, одним из первых татарских художников стал создавать антифашистские плакаты.
- 1953 — советский и российский татарский композитор Луиза Батыр-Булгари. Автор таких популярных песен, как «Кайту» (Хайдар Бигичев), «Мин сине шундый сагындым», «Су буеннан әнкәй кайтып килә» (Айдар Файзрахманов), «Зәңгәр томан», «Яратыгыз» (Венера Ганиева) и других.
- 1970 — президент Федерации дзюдо Татарстана Павел Николаев.
- 1977 — российский писатель и сценарист Денис Осокин. Выпускник факультета психологии Варшавского университета и филфака КГУ, он снимал для телевидения фильмы о традиционной культуре народов Поволжья и руководил казанским Центром русского фольклора. Известность ему принесла повесть «Овсянки», ставшая основой для одноименного фильма, после появилась картина «Небесные жены луговых мари».
- 1986 — директор Международной школы Казани Нияз Гафиятуллин.
Кто скончался: поэт-песенник Владимир Харитонов и писатель Эдуард Успенский
- 1977 — советский психолог и врач-невролог, один из основателей нейропсихологии Александр Лурия (родился 16 июля 1902 года). Родился в Казани, окончил факультет общественных наук Казанского университета. Как ученик Выготского, участвовал в создании отечественной психологической науки.
- 1981 — советский поэт-песенник Владимир Харитонов (родился 24 июня 1920 года). В его соавторстве с композитором Давидом Тухмановым были созданы песни «Мой адрес — Советский Союз», «День Победы», «Как прекрасен этот мир». За свою жизнь Харитонов написал несколько тысяч стихотворений и песен.
- 1988 — итальянский конструктор, основатель автомобилестроительной компании Энцо Феррари (родился 18 февраля 1898 года). Изначально его предприятие выпускало только гоночные машины, и уже только этим конструктор заработал себе мировую известность. Потом он стал производить и спортивные автомобили на продажу.
- 2003 — советский и российский скульптор Лев Кербель (родился 7 ноября 1917 года). В числе его работ — памятники Марксу в Москве и Ленину на Октябрьской площади столицы, монумент ''Скорбящая мать'' в Рудне, мемориальный комплекс «Морская душа» в Полярном и многие другие. Созданные Кербелем скульптуры установлены во многих городах России и мира.
- 2007 — советский и российский композитор Тихон Хренников (родился 10 июня 1913 года). Написал музыку к таким фильмам, как «Свинарка и пастух», «В шесть часов вечера после войны», «Гусарская баллада». Также в его творческом наследии — оперы «Фрол Скобеев», «Мать», «Золотой теленок», балет «Любовью за любовь», оперетта «Сто чертей и одна девушка».
- 2012 — советский и российский ученый Сергей Капица (родился 14 февраля 1928 года). Его отцом был лауреат Нобелевской премии Петр Капица, крестным — физиолог Иван Павлов. Сергей Капица разработал математическую модель гиперболического роста численности населения Земли, создал 14 изобретений, почти четыре десятка лет вел телепрограмму «Очевидное — невероятное».
- 2018 — советский и российский писатель Эдуард Успенский (родился 22 декабря 1937 года). Он — автор книг про Чебурашку и Крокодила Гену, Дядю Федора и его друзей. Кроме того, Успенский — один из создателей передач «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка», «Радионяня».
Праздники: День рождения португальской корриды
- День рождения португальской корриды. Главное событие праздника — сама коррида в старинных национальных традициях. При этом в Португалии, в отличие от Испании, быка в бою не убивают.
События в истории: ликвидация Запорожской Сечи, пожар на Казанском пороховом заводе, «Атлантическая хартия»
- 1775 — манифестом Екатерины II была ликвидирована Запорожская Сечь. Ранее Россия нуждалась в ее помощи для борьбы с турками и татарами. В 1774-м русско-турецкая война закончилась, а во время восстания Пугачева на Запорожье прошли антиправительственные волнения. В результате вскоре вышел манифест «Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии».
- 1790 — Россия и Швеция заключили Верельский мир. Этот договор официально завершил войну между странами 1788—1790 годов. Главным его итогом стали отказ Швеции от предполагаемого союза с Османской империей, а России — от вмешательства во внутренние дела Швеции.
- 1917 — из-за возгорания французских фугасных снарядов начался пожар на Казанском пороховом заводе. Его жертвой стал директор завода Всеволод Лукницкий. Будучи тяжело раненым, он смог запустить аварийную систему затопления завода. Лукницкий умер от ран и потери крови.
- 1930 — было принято постановление ЦИК и СНК СССР «О всеобщем обязательном начальном обучении». Для детей в возрасте 8, 9 и 10 лет вводилось не менее четырехлетнего курса начальной школы. Для детей постарше появились ускоренные курсы. Также развертывались сети фабрично-заводских школ-семилеток.
- 1941 — президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль подписали «Атлантическую хартию». Она стала итогом переговоров по выработке позиции обеих держав в отношении войны против нацистской Германии и ее союзников. 24 сентября 1941-го Советский Союз объявил о присоединении к декларации.
- 1943 — было решено создать в Казани научную лабораторию Академии наук СССР во главе с профессором Игорем Курчатовым, который в это время работал в ТАССР. Исследования ядерной реакции стали частью цепочки событий, которые привели к созданию Института атомной энергии.
- 1969 — было принято решение строить КАМАЗ в Набережных Челнах. ЦК КПСС и Совет министров СССР отказались от таких вариантов, как поселок Камень-на-Оби, город Белая Церковь на Украине и Красноярск, сделав выбор в пользу города на Каме.
- 1986 — было принято постановление ЦК КПСС «О прекращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек». Идея переброски вод северных рек в засушливые регионы юга с помощью строительства сети каналов впервые появилась еще в царской России. Затем соответствующий проект обсуждался в Советском Союзе, однако встретил претензии экологов.
- 1992 — президент России Борис Ельцин подписал указ «О введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации». Каждый россиянин получил ваучер номинальной стоимостью 10 тысяч рублей. Он мог обменять его на акции своего предприятия, принять участие в чековом аукционе или купить акции чековых инвестиционных фондов. Многие тогда просто продали свой ваучер.
- 2013 — появилось приложение Telegram: оно стало доступно в AppStore. Именно 14 августа отмечается день рождения мессенджера. В июне этого года только российская аудитория Telegram достигла 61 млн человек. Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что приложение ежемесячно используют 900 млн человек по всему миру.
- 2018 — астрофизики КФУ смогли зафиксировать изменение блеска черной дыры. Новый телескоп ММТ, установленный университетом в астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии, стал единственным в мире прибором, снявшим это явление.
- 2023 — Роспотребнадзор отменил требование заполнять анкету о сведениях про коронавирус для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Россию. Оно действовало с начала пандемии.
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