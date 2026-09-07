Власти Казани — о летних лагерях: «При звуках сирены отряды отрабатывали перемещения в укрытия»

Этим летом система обеспечения безопасности работала в новых условиях, заявили на «деловом понедельнике»

Фото: Артем Дергунов

Этим летом система обеспечения безопасности в лагерях работала в новых условиях, заявил на «деловом понедельнике» председатель Комитета по делам детей и молодежи Дмитрий Хвостиков. По его словам, ведение режима ракетной и беспилотной опасности потребовало усилить не только техническую готовность объектов, но и практическую подготовку детей и сотрудников.

— В начале и середине каждой смены во всех лагерях проводились обязательные практические тренировки. При звуках сирены и объявлении ракетной либо беспилотной опасности отряды отрабатывали организованные перемещения в заранее подготовленные укрытия в спальных корпусах, — поделился Хвостиков.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Важно было добиться того, чтобы ребенок и сотрудник четко понимали порядок действий и могли спокойно его выполнить, считает он.

Напомним, за лето в загородных лагерях Казани отдохнули 17,5 тыс. детей. В оздоровительной кампании было задействовано 26 стационарных лагерей, 11 муниципальных и 15 лагерей предприятий.

Галия Гарифуллина