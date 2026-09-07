В Казани учителям выплатят премии за подготовку победителей олимпиад

Общий бюджет на выплаты составит 13,485 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

В Казани утвержден порядок поощрения учителей и педагогов дополнительного образования, подготовивших победителей и призеров всероссийской и республиканской олимпиад школьников в 2026 году. Общий бюджет на выплаты составит 13,485 млн рублей, сообщается в постановлении исполкома Казани.

Размер вознаграждения зависит от уровня олимпиады. За подготовку победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады выплатят по 25 тыс. рублей. Учителя, чьи ученики стали призерами регионального этапа или республиканских олимпиад для 7–11-х классов, получат по 15 тыс. рублей. За успехи на республиканских олимпиадах для 8-х классов, а также по геологии и истории Татарстана — по 5 тыс. рублей.

Вознаграждение носит персональный характер. Для учителей, подготовивших победителей и призеров региональных и республиканских олимпиад, выплата производится только за одно призовое место независимо от количества учеников. При этом за успехи на заключительном этапе всероссийской олимпиады выплата рассчитывается по каждому подготовленному победителю или призеру.

Ранее сообщалось, что в Казани создадут сборную для подготовки школьников к Всероссийским олимпиадам. Она объединит сильных учащихся и педагогов.

Алсу Сабирзанова