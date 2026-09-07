В Татарстане выйдет новый подростковый сериал «Ну, Карим!»

Первую серию опубликуют сегодня в официальном сообществе «ШАЯН ТВ» в «ВКонтакте» и других социальных сетях

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане выйдет вертикальный подростковый сериал «Ну, Карим!». Первую серию опубликуют сегодня в официальном сообществе «ШАЯН ТВ» в «ВКонтакте» и других социальных сетях, сообщили в пресс-службе телеканала. Продолжительность одной серии — до трех минут.

Сериал посвящен школьной жизни, дружбе, отношениям со сверстниками, первой любви и забавных ситуациях, знакомых каждому подростку. Главный герой — восьмиклассник Карим Галиев, которому предстоит сделать то, чего он больше всего боится, — показать окружающим настоящего себя.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ключевая цель проекта — популяризация татарского языка и культуры в современном медиапространстве, а также расширение присутствия татарского языка в цифровой среде и формирование конкурентоспособного контента для подростковой и молодежной аудитории.

Основной съемочный процесс прошел в стенах «Полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию» Казани. В сериале появятся представители татарской эстрады, например Данир Сабиров, Раяз Фасыхов, Нурминский. Проект реализуется при поддержке Комиссии при раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике.



Напомним, весной в Казани прошла премьера первого 3D-мультфильма на татарском языке. Главными героями стали внуки известных татарских героев. Перед зрителями появились Шуркэй (внук Шүрәле), Там-там (внук Су анасы), Аккай (внучка Ак Барса) и Зилхан (внук Зиланта).

