За время реализации «Пушкинской карты» казанцы потратили в учреждениях культуры 110 млн рублей

В муниципальных учреждениях культуры по «Пушкинской карте» было приобретено более 230 тыс. билетов

Фото: Артем Дергунов

Казанская молодежь за время реализации программы «Пушкинская карта» потратила в муниципальных учреждениях 110 млн рублей. Такие цифры озвучила начальник управления культуры Алия Загидуллина.

По ее словам, в учреждениях культуры по «Пушкинской карте» было приобретено более 230 тыс. билетов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Программа действует в городе с сентября 2021 года. Сегодня ее номинал составляет 5 тыс. рублей. Из них 2 тыс. можно потратить на просмотр фильмов. Помимо кинотеатров, по «Пушкинской карте» можно попасть в театры, музеи, концертные залы, филармонии.

Ранее сообщалось, что номинал «Пушкинской карты» могут увеличить до 7 тысяч рублей. В перечень доступных по карте мероприятий планируют добавить посещение цирков наряду с кинотеатрами.

Галия Гарифуллина